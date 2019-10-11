Я думаю здесь есть вина и пассажиров, предпочитающих уютные и комфортабельные автобусы рудненских перевозчиков, таратайки таксистов.

Они же должны осознать, что предпочитая таксистов, своими действиями ведут к снижению качества перевозок.

А таксистов надо, просто, обязать. Добросовестно конкурировать с рудненскими перевозчиками.



Цитата: По ее словам, одна из проблем, которые ведут к снижению качества перевозок и напрямую связаны с безопасностью движения, это недобросовестная конкуренция.



И одной проблемой у рудненских перевозчиков будет меньше.