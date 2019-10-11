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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1101
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.10.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я и не скрываю, люблю мужчин! Очень! Ну-у оооочень( с придыханием)! :-) (Из одной дорамы)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне запрещено отвечать.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Весёлая" сегодня программа.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1101
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.10.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я же говорю - шикарная подборка картинок-приколов!И я просто выложил тексты из некоторых.Там и матерные есть...


Да, ладно, чё застеснялись? Мы понимаем... У нас толерантные форумчане! ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1101
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.10.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
"Весёлая" сегодня программа.


Да, Алекс, тоже похохотала :lol: :lol: ;-)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


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Сообщений: 4043
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.10.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Лили, я лишь спросил про стишок Шуры. А тут вижу столько озабоченных

Так и я с юмористическим подходом общалась :lol:
Я вообще милейшее создание,
А ты,меня в озобоченные вписал :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.10.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ну как минимум на форуме объявились, уже радует!
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.10.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А ты,меня в озобоченные вписал

Лили, если енто был я, то никакой ни я это был. проехали :lol:

[Исправлено: elektron, 11.10.2019 - 16:42]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ты там вчера на астану арена не ходила случаем?
Отборочный евро футбол
Кз Кипр 1:2.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный озабоченный в засаде сидит.
В д... Е. Наблюдает, фоткает наверное.

[Исправлено: alex_60, 11.10.2019 - 21:47]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1101
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.10.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А я и не скрываю, люблю мужчин! Очень! Ну-у оооочень( с придыханием)!


Но опять же, в рамках понятия "двойственное отношение (для Земляка, которому пока ещё это понятие не даётся. У него только два цвета - чёрный и белый, или сионист, или антисемит :-) )

Старею… Боже мой, старею!
Уже не тянет на мужчин:
то в каждом вижу я злодея,
то каждый мнится мне — кретин. :lol:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1101
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.10.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, простите меня, люди, похулиганила немного... С кем не бывает? ;-)
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 11.10.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Уже не тянет на мужчин: то в каждом вижу я злодея, то каждый мнится мне — кретин.

Как? Вы не любите кошек?
Да вы их просто готовить не умеете!
[Анекдот]
:-o :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.10.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ладно, простите меня, люди, похулиганила немного... С кем не бывает?

Не вижу причин, для прощений, всё было отлично.
ПС: нужно не прощать, а понимать. Кто не сумел, тот объяснит. Кто не сумел, тот не простит. :-P

[Исправлено: elektron, 11.10.2019 - 17:04]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Да вы их просто готовить


Коты и кошки через своих хозяев ищут киллера.. Для начала без опасности для жизни.чтобы такие анекдоты забыли.
Потом посмотрим.

[Исправлено: alex_60, 11.10.2019 - 22:16]
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