Цитата: таноми52:

А я и не скрываю, люблю мужчин! Очень! Ну-у оооочень( с придыханием)!



Но опять же, в рамках понятия "двойственное отношение (для Земляка, которому пока ещё это понятие не даётся. У него только два цвета - чёрный и белый, или сионист, или антисемит )



Старею… Боже мой, старею!

Уже не тянет на мужчин:

то в каждом вижу я злодея,

то каждый мнится мне — кретин.