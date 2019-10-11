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Куратор темы: drakon
§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.10.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// как то сложно для понимания//

Да все просто Алекс) они (поухавшие) словно вольные птицы летять куда хотять (где хорошо кормят) а к нам прибегают нелетающие страусы)

Вот сейчас чтонибудь измениться в "теплых" странах, налог какойнибудь введут на приеховших трудовых мигрантов, или запрет на тусовку Русскоязычным общинам, и вольные птицы опять себе начнут пристанище искать) а еще говорят Казахи кочевники) забудте!) сейчас только цыгане и наши поуеховшие кочуют)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.10.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Не плохо для начала, до как минимум ещё одну "пропустить" нужно, тогда всё встанет на свои места. :lol:
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.10.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// тогда всё встанет на свои места.//

Одной ограничимся) завтра праздник чистого стакана, вот стаканы протрем и продолжим)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон вроде говорил сарайчик в Швеции присмотрел. давно уже.
да и в Норвегию ездил в прошлом году с той же целью наверное.
там климат для него более подходящий говорил..
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно какой праздник Аким отмечает.
Так активно начал. И пропал.
Может устал. Тогда намётки есть.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.10.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Завтра надеюсь в подробностях всё узнаем.
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