abaika95 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2356





(Полноправные пользователи) Сообщений: 812

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:56 Цитата-// как то сложно для понимания//



Да все просто Алекс) они (поухавшие) словно вольные птицы летять куда хотять (где хорошо кормят) а к нам прибегают нелетающие страусы)



Вот сейчас чтонибудь измениться в "теплых" странах, налог какойнибудь введут на приеховших трудовых мигрантов, или запрет на тусовку Русскоязычным общинам, и вольные птицы опять себе начнут пристанище искать) а еще говорят Казахи кочевники) забудте!) сейчас только цыгане и наши поуеховшие кочуют)