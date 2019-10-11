/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 215 из 215«1...213214215
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3403
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну всё, напали злыдни!

Вот такой вот он злой, этот день каминг-аута )))
Профайл

* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3640
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.10.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Да последнее время тут как форд боярд. Не знаешь, на что нарвёшся ;-) :lol:

[Исправлено: elektron, 11.10.2019 - 13:47]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Леонов умер...


Великий человек. Первый из землян в открытом космосе.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может для местных одну маленькую ветку создать, что бы их не обижали.
Профайл

* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3640
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.10.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Великий человек. Первый из землян в открытом космосе.

Поддержу. Соболезнования. А НГ ни слова.
Профайл

* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1094
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.10.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
этот день каминг-аута


Не нашлось у нас добровольцев... Видно, все у нас одной ориентации, и это радует Ну, женщин, во всяком случае
;-)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По тому кто какой считает праздником сегодня, можно сделать выводы.
Что там сегодня обсуждалось, день яйца, день девчонок и день.. Этот..

[Исправлено: alex_60, 11.10.2019 - 20:16]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в каких странах этот третий "праздник" отмечают? Какие мероприятия предусмотрены.
Ну чаепитие там, или что забавнее.

[Исправлено: alex_60, 11.10.2019 - 20:35]
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4041
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.10.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не пропаганда, а воспитание.

Милок,у нас с вами разное понятие о воспитании.
Цитата:
elektron:
пусть лучше сами на примерах кошечек и собачек познают?Проходя через все тяжкие, которых при соответствующей грамотности, можно было бы избежать.

Школа даёт знания по предметам.
А воспитанием детей(в том числе полового)должны заниматься родители.
Упс,сорри,у вас в ГДРе родители бывают с нюансом)))
Папа+папа="семья"
Даже не хочу думать какое воспитанте они дадут ребёнку
:-P
Профайл

* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3640
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.10.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Лили, я лишь спросил про стишок Шуры. А тут вижу столько озабоченных! ;-)
Что кто видит и хочет видеть, дело личное каждого. Но наличие того или сего имеющего места быть, отрицать, как то...
Всё равно что в степи, ты видишь суслика? нет.. Но он там есть.
И факт того, что он там есть неопровержим. Кому то нравится, кому то нет.
Но он там есть. И отрицание, а ещё хуже понимание, того что он там есть, но не желание принять, есть не гуд и не очень для здоровья полезно.
Когдато приходилось людям объяснять, что земля круглая. :lol: ;-)

[Исправлено: elektron, 11.10.2019 - 15:49]
Профайл

* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2783
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.10.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тип Петя с Петей это норм

Если дядя с дядей нежен,
СПИД,ребята,неизбежен.
ПыСы.Мне вот всё равно кто кого куда,каким образом и сколько раз.Главное - не афишируй!А то получается,что он такой заявляет,что он - голубок,и это прекрасно!Кому какое дело?!Не труби об этом на каждом перекрёстке и не будешь бит.Причём заслуженно.
Профайл

* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2783
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.10.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Настала осень.Дамы прячут си...ки,
За толстой юбкой попки не видать.
Мужские зябко сморщились пипи...ки,
Зато теперь удобнее шагать!"
Будьте добрее!Грейте друг друга!
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3403
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Когдато приходилось людям объяснять, что земля круглая

А типа щас таких нет? )))
Профайл

* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2783
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.10.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А типа щас таких нет?

Ты не представляешь,сколько развелось верующих плоскоземельцев!
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 215 из 215«1...213214215
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: elektron, Ваш земляк, таноми52

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 155
Пользователей: 2
Всего: 157

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх