elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #3220





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Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:42 Цитата: kbkz1980:



Лили, я лишь спросил про стишок Шуры. А тут вижу столько озабоченных!

Что кто видит и хочет видеть, дело личное каждого. Но наличие того или сего имеющего места быть, отрицать, как то...

Всё равно что в степи, ты видишь суслика? нет.. Но он там есть.

И факт того, что он там есть неопровержим. Кому то нравится, кому то нет.

Но он там есть. И отрицание, а ещё хуже понимание, того что он там есть, но не желание принять, есть не гуд и не очень для здоровья полезно.

Когдато приходилось людям объяснять, что земля круглая.



[Исправлено: elektron, 11.10.2019 - 15:49]