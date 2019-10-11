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§ NG.kz
Поднять тариф за электроэнергию на 1,7% намерены в ТОО «КЭЦ»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36945
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.10.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 11 октября в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Костанайской области прошли общественные слушания по вопросам повышения тарифа на электроэнергию с 1 ноября.
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§ Добринцофф
Re: Поднять тариф за электроэнергию на 1,7% намерены в ТОО «КЭЦ»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6744
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.10.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Елбасы перед уходом заморозил коммунальщикам любые повышения на 3 года.
Чё то быстро все расслабились.
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§ alex_60
Поднять тариф за электроэнергию на 1,7% намерены в ТОО «КЭЦ»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Чё то быстро все расслабились.

Ктек не видел сообщений, но на их сайте повышение на горячую воду на память с 353 на 414 за куб. Отопление тоже, на копейки даже меньше.
С 1 октября.
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