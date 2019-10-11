/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Обратить внимание на качество техосмотра автомобилей просят перевозчики Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Обратить внимание на качество техосмотра автомобилей просят перевозчики Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.10.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 11 октября, в Рудном начальник департамента полиции Костанайской области встретился с представителями местных перевозчиков, которые обозначили свои проблемы.
Читать новость

§ lelik1375
Обратить внимание на качество техосмотра автомобилей просят перевозчики Рудного
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 11.10.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Afftor Процедура в том виде, в каком она существует сейчас, не гарантирует технической исправности автомобиля, считают они.

По сабжу. А их корыта смогут пройти хотя бы по существующей процедуре? Или им персонально Whatsapp оставить надо? А всем остальным ужесточить?
И вообще, исправность автомобиля очень уж странный предмет. Сегодня исправен а завтра уж нет. Принципиально бессмысленная процедура.

[Исправлено: lelik1375, 11.10.2019 - 17:09]
Профайл

§ юля елиссева
Re: Обратить внимание на качество техосмотра автомобилей просят...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1305
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 11.10.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Душат Марика!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 2
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх