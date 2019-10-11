abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3207





(Полноправные пользователи) Сообщений: 812

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:41 Цитата-// А Вы считаете это плохо?//



Есть такой психологический термин эффект Вертера (ну был такой роман у Гете "Страдания юного Вертера" там рассказ о юном парнишке самоубийце , после издания этого романа молодые романтики начали пачками самовыпиливаться так он на их неокрепшие умы подействовал) психологи изучали этот эффект, как только гдето по телику покажут новость о самоубийстве по стране резко подскакивает волна суицидов. Также действуют и другие новости оказываеться, негативная информация очень сильно долбит по мозгам, а если тебе ее еще преподносят учетеля...... Ууу



Так вот, я считаю некотрые темы в школе должны быть табуированы, не потомучто атата плохо секасом заниматься, просто чем больше подростку будут рассказывать (даже о небезопасном сексе, даже о ранних беременостях и спиде) тем больше он будет этого желать, а о гендерных причудах, что ест геи, лесби и все остальное уж темболее нельзя) нам звезд шоубизнеса хватает котрые своим примером на 11-14 леток влияют)



У вас со скольки лет об этом в школе рассказывают?) и сразу второй вопрос чем вас песня (не сам Шура) а песня так удивила в учебнике?)