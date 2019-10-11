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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5265
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
по этому поводу?


по состоянию здоровья ушел наверное.
так думаю.а кто еще в сорок лет уходит.
шпионы еще вроде.в книжках читал.
в книжках пишут что шпионы потом
становятся внештатниками.

[Исправлено: alex_60, 11.10.2019 - 14:15]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4040
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.10.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по состоянию здоровья ушел наверное.

Так он вроде спортик-физкультурник
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5265
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Так он вроде спортик-физкультурник


ну так здоровье поддерживает , а иначе как.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17515
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.10.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а кто еще в сорок лет уходит.

Менты, в 45. А ему 53. 8 лет
уже на пенсии... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 11.10.2019 - 14:07]
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12007
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.10.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что у вас в Саратове произошло? видео вот сейчас прислали, толпы народа полицейский бобик валят, омон с щитами ходит, пишут вроде убийцу на расправу требуют?

Люди самосуд хотят устроить:
http://www.yaplakal.com/forum1/topic2016984.html
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.10.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Люди самосуд хотят устроить//


Мде, жестоко
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3636
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.10.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, читал, что в школьной программе КЗ стишки Шуры в учебниках. Неужели правда?
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12007
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.10.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кстати, читал, что в школьной программе КЗ стишки Шуры в учебниках. Неужели правда?

Вроде правда. НО! Если не знать образа Шуры - стихи довольно добрые. Хотя, можно было найти, по моему мнению, и классиков.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.10.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цитата-// Неужели правда?//

Ну так на Германию ровняемся) у вас уроки полового воспитания, об однополой любви рассказывают, учат что это нормально )а у нас безобидный Шура с его хитом "Твори добро!)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.10.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Леонов умер...

[Исправлено: abaika95, 11.10.2019 - 17:21]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3636
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.10.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у вас уроки полового воспитания, об однополой любви рассказывают

А Вы считаете это плохо? Да и причём одно и другое тут не связанное никак?
В моё время, в школе, в 5-ой если что, тоже было собрали нас (12-14-ти летних) в актовом зале и вместо уроков, часа 2 вели разъяснительную работу про половое воспитание. А вот в учебниках, кого попало не прописывали. ;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.10.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// А Вы считаете это плохо?//

Есть такой психологический термин эффект Вертера (ну был такой роман у Гете "Страдания юного Вертера" там рассказ о юном парнишке самоубийце , после издания этого романа молодые романтики начали пачками самовыпиливаться так он на их неокрепшие умы подействовал) психологи изучали этот эффект, как только гдето по телику покажут новость о самоубийстве по стране резко подскакивает волна суицидов. Также действуют и другие новости оказываеться, негативная информация очень сильно долбит по мозгам, а если тебе ее еще преподносят учетеля...... Ууу

Так вот, я считаю некотрые темы в школе должны быть табуированы, не потомучто атата плохо секасом заниматься, просто чем больше подростку будут рассказывать (даже о небезопасном сексе, даже о ранних беременостях и спиде) тем больше он будет этого желать, а о гендерных причудах, что ест геи, лесби и все остальное уж темболее нельзя) нам звезд шоубизнеса хватает котрые своим примером на 11-14 леток влияют)

У вас со скольки лет об этом в школе рассказывают?) и сразу второй вопрос чем вас песня (не сам Шура) а песня так удивила в учебнике?)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4040
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.10.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А Вы считаете это плохо?

А что хорошего?
Пропагандировать сексуальное многообразие.
Тип Петя с Петей это норм
:-x
Цитата:
elektron:
В моё время, в школе, в 5-ой если что, тоже было собрали нас (12-14-ти летних) в актовом зале и вместо уроков, часа 2 вели разъяснительную работу про половое воспитание. А вот в учебниках, кого попало не прописывали.

Не уж то об однополой связи говорили
:lol: В те времена если был классный час,то тема целомудрена была

[Исправлено: kbkz1980, 11.10.2019 - 17:48]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3636
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.10.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё, напали злыдни! :lol: Цитата:
kbkz1980:
Не уж то об однополой связи говорили

Лили не передёргивай, я этого не говорил. ;-)
Цитата:
kbkz1980:
А что хорошего?Пропагандировать сексуальное многообразие.

Не пропаганда, а воспитание. Или пусть лучше сами на примерах кошечек и собачек познают?
Проходя через все тяжкие, которых при соответствующей грамотности, можно было бы избежать.

Цитата:
abaika95:
тем больше он будет этого желать


Желает организм и ни для кого не секрет, что уже в 14-ть некоторые становятся папами и мамами.
В истории есть случае и более раннего возраста. Или тему наркотиков, тоже в школе преподают? 8-)
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