Цитата: Фатима интересуется, как можно укрыться от длождя и от ветра на остановке, установленной таким вот странным образом.

Первое! Это никакой не странный способ! Это родной и единственно возможный способ взаимодействия чудесатых акиматских тружеников и ещё более чудесатых их любимейших подрядчиков. Построенное наоборот и случайно качественное было бы действительно достойно удивления!



Ещё нурлыботов с номерками на ноге и без оных не хватает по всей видимости на форуме. Они бы вам могли объяснить, что на остановке имеется остров стабильности. И на нем можно стоять на целой одной ноге!