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§ NG.kz
Остановка, она же - лужа. Это Костанай, детка!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36942
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш читатель Фатима интересуется, как можно укрыться от дождя и от ветра на остановке, установленной таким вот странным образом.
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* Серый волк
Re: Остановка, она же - лужа. Это Костанай, детка!
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10685
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фатима интересуется, как можно укрыться от длождя и от ветра на остановке, установленной таким вот странным образом.

Первое! Это никакой не странный способ! Это родной и единственно возможный способ взаимодействия чудесатых акиматских тружеников и ещё более чудесатых их любимейших подрядчиков. Построенное наоборот и случайно качественное было бы действительно достойно удивления!
:lol:
Ещё нурлыботов с номерками на ноге и без оных не хватает по всей видимости на форуме. Они бы вам могли объяснить, что на остановке имеется остров стабильности. И на нем можно стоять на целой одной ноге! :-)
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* Серый волк
Re: Остановка, она же - лужа. Это Костанай, детка!
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10685
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.10.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоя на острове можно вспомнить например хорошие песенки про... нет, не про чудесатых заказчиков этой убожественной остановки в луже, принимавших в акимате работу по своему городу (хотя какой он им свой? По абсолютно чужому для них городу, который ко всему прочему они абсолютно не знают).

Песенки про острова можно вспомнить.
Ну например Чунга-Чанга лето круглый год!
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