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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
по этому поводу?


по состоянию здоровья ушел наверное.
так думаю.а кто еще в сорок лет уходит.
шпионы еще вроде.в книжках читал.
в книжках пишут что шпионы потом
становятся внештатниками.

[Исправлено: alex_60, 11.10.2019 - 14:15]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4039
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.10.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по состоянию здоровья ушел наверное.

Так он вроде спортик-физкультурник
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Так он вроде спортик-физкультурник


ну так здоровье поддерживает , а иначе как.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17514
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.10.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а кто еще в сорок лет уходит.

Менты, в 45. А ему 53. 8 лет
уже на пенсии... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 11.10.2019 - 14:07]
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12006
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.10.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что у вас в Саратове произошло? видео вот сейчас прислали, толпы народа полицейский бобик валят, омон с щитами ходит, пишут вроде убийцу на расправу требуют?

Люди самосуд хотят устроить:
http://www.yaplakal.com/forum1/topic2016984.html
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