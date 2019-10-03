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§ NG.kz
Врачебного полку у нас прибыло
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36942
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году на работу в область докторов приехало в два с половиной раза больше, чем в предыдущем. По данным областного управления здравоохранения на конец сентября, в медицинских учреждениях городов и районов приступили к работе 239 врачей «призыва» 2019 года. Приехали как новобранцы-выпускники, так и специалисты с опытом, который они приобрели в том числе в столичных клиниках, доктора и кандидаты наук. «Наша Газета» выясняла, чем и почему всех их привлек регион, который хронически болен дефицитом кадров в здравоохранении, и надолго ли к нам пополнение.
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§ maxsaf
Врачебного полку у нас прибыло
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3400
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Вы упорно не хотите замечать 77 пенсионеров? В чем достижение то? ))
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да не получается 239. Отнимите пенсов. И выйдет что область по факту получила только 162 интерна.


Омоложение в целом будет отмечаться. Даже по этим данным, реально некомплект снизили от 360 до 198 единиц. Нормально, постепенно сократят до минимума, главное целенаправленная работа в этом направлении ведётся.
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы упорно не хотите замечать 77 пенсионеров? В чем достижение то? ))


Ничего удивительного, ушли на пенсию, замешены другими, в том числе с опытом, дополнительно прибыли молодые специалисты. Тем более в марте текущего года некомплект до 400 врачей достигал, возможно пик был, в заметке про онкологический диспансер было ранее указано, в марте 2019 года. Никто-же в других регионах, не хочет чтобы от них уезжали специалисты с опытом. Главное некомплект снижается-это и есть достижение, почти в два раза.
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§ maxsaf
Re: Врачебного полку у нас прибыло
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3400
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Омоложение в целом будет отмечаться

Замечательно же. Только опять вопрос - в чем достижение?
Цитата:
Пока к нам прибыли 162 молодых специалиста, из которых 119 - по строгому распределению, а 43 - по свободному, сами выбрали наш регион.

Выходит 119 из 162 тоже не идут в заслуги, их же прислали. Остаётся 43 студента, которые можно я думаю, записать в единственное достижение.
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Выходит 119 из 162 тоже не идут в заслуги, их же прислали.


Почему не идут, ещё как идут, они-же знали, что будут распределены после промежуточного этапа обучения. Хотя там кое-какая загвоздка была, не всё так гладко было, но иностранцы конечно не в курсе, что за загвоздка.
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§ maxsaf
Re: Врачебного полку у нас прибыло
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3400
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Никто-же в других регионах, не хочет чтобы от них уезжали специалисты с опытом

Теперь где-то еще дополнительно нехватка 77 специалистов возникнет, плюс студенты. Их другие области начнут назад переманивать. Но не тех же самых, они же подьемные получили - обязаны отработать. Начнут переманить не привязанных долгами к области. И снова возникнет та же нехватка.
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Только опять вопрос - в чем достижение?


Достижение-снижение некомплекта от 400 до 198 единиц.
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но не тех же самых, они же подьемные получили - обязаны отработать.


Не проблема, все согласно Договоров отработают, там всё расписано у каждого.
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§ maxsaf
Re: Врачебного полку у нас прибыло
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3400
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
но иностранцы конечно не в курсе, что за загвоздка.

Да, я не в курсе, что именно сделала область чтобы получить этих 119 студентов по распределению. Расскажите.
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да, я не в курсе, что именно сделала область чтобы получить этих 119 студентов по распределению. Расскажите.


Зачем я буду рассказывать, вам в своё время про скамейки с солнечными батареями никто-же ничего не говорил, поэтому ограничитесь теми знаниями которыми располагаете. Меньше будете знать, хорошо будете спать.
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§ maxsaf
Врачебного полку у нас прибыло
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3400
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
про скамейки с солнечными батареями никто-же ничего не говорил

Так никто не в курсе, тут местных то почти не осталось. Но все выяснили - им кирдык, чего и следовало ожидать. В соседней теме уже предлагают начать штрафовать за подобное очковтирательтсво. Мож и со здравоохранением тем же методом разберутся )) Цифры то явно липовые. Потребность - на начало года, прибывшие - на сегодняшний момент, а пенсионеров и убывших забыли отразить. Не хорошо ))

[Исправлено: maxsaf, 11.10.2019 - 13:17]
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но все выяснили - им кирдык, чего и следовало ожидать.


Правильно, что им кирдык пришел (скамейкам с солнечными панелями для зарядки смартфонов). Скоро зима, кто из здравомыслящих людей будет сопли морозить с причиндалами, возможно только какие нибудь иностранцы или бездомные. Прошу прошения конечно, что так выразился. Да и одноместная скамейка была, как пример в Сочи четырёхместную соорудили, в виде футбольного поля, там хоть молодёжь свидания назначать будет, да и тепло зимой.
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Потребность - на начало года, прибывшие - на сегодняшний момент, а пенсионеров и убывших забыли отразить. Не хорошо ))


А их и не отразишь, они-же не ясновидящие какие-то, может их попросили до конца года доработать.
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