NG.kz Врачебного полку у нас прибыло



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36942

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:10 В этом году на работу в область докторов приехало в два с половиной раза больше, чем в предыдущем. По данным областного управления здравоохранения на конец сентября, в медицинских учреждениях городов и районов приступили к работе 239 врачей «призыва» 2019 года. Приехали как новобранцы-выпускники, так и специалисты с опытом, который они приобрели в том числе в столичных клиниках, доктора и кандидаты наук. «Наша Газета» выясняла, чем и почему всех их привлек регион, который хронически болен дефицитом кадров в здравоохранении, и надолго ли к нам пополнение.

Читать статью



