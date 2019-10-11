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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4038
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.10.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сорри,моей квалификации не хватит разобрать ваши мыслительные процессы.
Обратитесь к психотерапевту. :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1353
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.10.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
kbkz1980
---Почему все такие злые !!!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1353
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.10.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
kbkz1980
--- Вот к кому Вы это обратились *Сорри,моей квалификации не хватит разобрать ваши мыслительные процессы.Обратитесь к психотерапевту.*???
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс, по въезду иностранцев существуют квоты и мы в долгосрочную аренду им земли не сдаём.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс: Я смотрю, у вас двойные стандарты на этот счет. Если ваша доча через несколько лет начнет советами из Финляндии закидывать - вы назовете это обменом опытом, и кинетесь перенимать его и применять где надо и где не надо?

А я смотрю, вам там нечем заняться в дали от нас и моделируете всякие ситуации. Если иностранцы будут прыгать в колодцы, нам зачем за ними повторять и туда прыгать.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Макс, по въезду иностранцев существуют квоты и мы в долгосрочную аренду им земли не сдаём

А она им и не нужна в аренду. Когда их количество перевалит критическую отметку - они ее бесплатно получат. И квоты не помогут, они не въедут в КЗ, а родятся на территории КЗ от смешанных браков.))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
А я смотрю, вам там нечем заняться в дали от нас

Ну у меня вечер, отработал, отдыхаю, а вот вы почему ничем не заняты? Неужели на пенсии уже? Или работа такая - на форумах сидеть?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А она им и не нужна в аренду. Когда их количество перевалит критическую отметку - они ее бесплатно получат. И квоты не помогут, они не въедут в КЗ, а родятся на территории КЗ от смешанных браков.))


Опять моделирование, порожняк пожалуйста не гони, если не владеешь обстановкой. Хотели земли в аренду давать, народ возмутился, хотели перенести заводы, народ возмутился.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну у меня вечер, отработал, отдыхаю, а вот вы почему ничем не заняты? Неужели на пенсии уже? Или работа такая - на форумах сидеть?


Мне 53 года, давно на пенсии и что?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну у меня вечер, отработал, отдыхаю, а вот вы почему ничем не заняты?


У меня времени свободного очень много, вы можете написать один пост, я вам в ответ ну минимум десять. Но смысла нет, зачем зря порожняк гнать или моделировать что-то.
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