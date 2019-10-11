Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 4) #3185





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1312

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:24 Макс: Я смотрю, у вас двойные стандарты на этот счет. Если ваша доча через несколько лет начнет советами из Финляндии закидывать - вы назовете это обменом опытом, и кинетесь перенимать его и применять где надо и где не надо?



А я смотрю, вам там нечем заняться в дали от нас и моделируете всякие ситуации. Если иностранцы будут прыгать в колодцы, нам зачем за ними повторять и туда прыгать.