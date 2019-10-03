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§ NG.kz
Врачебного полку у нас прибыло
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36941
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.10.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году на работу в область докторов приехало в два с половиной раза больше, чем в предыдущем. По данным областного управления здравоохранения на конец сентября, в медицинских учреждениях городов и районов приступили к работе 239 врачей «призыва» 2019 года. Приехали как новобранцы-выпускники, так и специалисты с опытом, который они приобрели в том числе в столичных клиниках, доктора и кандидаты наук. «Наша Газета» выясняла, чем и почему всех их привлек регион, который хронически болен дефицитом кадров в здравоохранении, и надолго ли к нам пополнение.
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если только он не трудится в тылу врага в военное время.


Так, не военное-же время, при этом Америка в РФ обозначена потенциальным врагом, но это-же не мешает специалистам-врачам туда ехать и работать за достойную оплату.
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нехватку охранников уже решили? ))


Внутренними делами сами разберёмся.
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нехватку охранников уже решили? ))


Данная ветка не про охранников-же.
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§ maxsaf
Врачебного полку у нас прибыло
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Так, не военное-же время, при этом Америка в РФ обозначена потенциальным врагом, но это-же не мешает специалистам-врачам туда ехать и работать за достойную оплату.

А как насчет украинских врачей - гастарбайтеров, которые за более-менее достойную зарплату трудятся в РФ и лечат ихтамнетов и прочих вежливых людей? А как насчет украинских специалистов оборонно-промышленной отрасли, трудящихся так же в РФ? А ведь многие уехали на заработки задолго до начала конфликта, когда еще никто и представить себе такого не мог.
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§ maxsaf
Врачебного полку у нас прибыло
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Внутренними делами сами разберёмся

Цитата:
Kairat stayer:
Данная ветка не про охранников-же

Блестящие ответы, Кайрат. Очень достойно, так держать.
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Какие проблемы, пусть трудятся, тем более в РФ отмечается катастрофическая нехватка людей, это официально признали на уровне отраслевых ведомств. Про программу переселения тут-же неоднократно обсуждали. Там до 2024 года необходимо переселить до 10 млн. человек, одним из доноров как раз Украина является.
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Блестящие ответы, Кайрат. Очень достойно, так держать.


Правильно сами разберёмся, не вы-же из дальнего зарубежья нам охранников будете поставлять.
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§ maxsaf
Врачебного полку у нас прибыло
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Какие проблемы, пусть трудятся

Вы это серьезно? А что если в будущем восточный Казахстан захочет провести референдум о присоединении к Китаю, начнется заварушка долгоиграющая, а ваша любимая доча в Китае будет врачом работать на тот момент? Что скажут ваши родные, если чисто теоретически такое произойдет?
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§ Kairat stayer
Врачебного полку у нас прибыло
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Не произойдёт, не беспокойся.
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§ maxsaf
Врачебного полку у нас прибыло
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Правильно сами разберёмся, не вы-же из дальнего зарубежья нам охранников будете поставлять.

Я смотрю, у вас двойные стандарты на этот счет. Если ваша доча через несколько лет начнет советами из Финляндии закидывать - вы назовете это обменом опытом, и кинетесь перенимать его и применять где надо и где не надо?
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