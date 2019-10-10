NG.kz Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:06 О том, что 77-летнего жителя поселка Научный Карабалыкского района убили, в полицию сообщил его сын. По рассказам 72-летней жены убитого, пенсионера избили и зарезали неизвестные в масках, приехавшие на джипе. Однако на деле все оказалось не так.

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