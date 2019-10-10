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§ NG.kz
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36941
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самолет выполнял рейс из Нур-Султана. Он приземлился сегодня, 10 октября, в 12.30, на реконструированную полосу. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram.
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§ лимон
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1078
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.10.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
керном будут сверлить для лаборатории? или как там качество ВПП проверяют
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§ yudjin
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
yudjin


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Сообщений: 6141
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.10.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ

Прям аж гордость распёрла...как-будто лично посадил.
Да просто дождь льёт, грунт раскис, вот и на асфальт сел... мог и вчера и позавчера это сделать...
А до этого он сообщал про 15 сентября, потом 26 сентября... причем отправлять и встречать готовились не эти Ан-24, а большие лайнеры...
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§ abaika95
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
abaika95


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Сообщений: 801
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Юджин люблю когда про дороги и бордюры пишешь, даже слова нет возразить) но в других темах какаято ахинея)

Цитата-// Прям аж гордость распёрла...как-будто лично посадил//

Цитата-// до этого он сообщал про 15 сентября, потом 26 сентября..//

До этого у тебя не возникало вопросов почему аким это сообщает, а как написали про открытие полосы, так тут сразу возмущения и грудь колесом)

Цитата-// причем отправлять и встречать готовились не эти Ан-24, а большие лайнеры..//

Цитата-// Да просто дождь льёт, грунт раскис, вот и на асфальт сел...//

Может потомучто дождь льет как из ведра и большие лайнеры сейчас не летают?)

А вообще браво пилотам в такую мерзопакосную погоду летающим и сажающим свои самолеты назло Юджинам)
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§ Гога
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на искусственной взлетно-посадочной полосе Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36389
- А что это такое ??Бывают другие ??
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§ КГСПС
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.10.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Конечно, например, кукуруза.
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§ Гога
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
КГСПС
---Обоснуйте!!
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§ yudjin
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
yudjin


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Сообщений: 6141
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.10.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не возникало вопросов почему аким это сообщает,

видимо хочет показать из себя контролирующего хозяина и бежать впереди пар... самолёта?

Цитата:
abaika95:
Может потомучто дождь льет как из ведра и большие лайнеры сейчас не летают?)

полнейший бред акиматовской подлизы :-P

Во-первых дождь был не как из ведра... а тихо моросил.
Во-вторых, это не гроза со шквалом, чтобы отменять рейсы, которые, кстати, и не были запланированы В ПРИНЦИПЕ на сегодняшний день... а не патамушта в деревне гадюкино дожди...
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§ КГСПС
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.10.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Прав он. На грунт сажать в такую погоду нельзя, ни рейс же отменять. Вот и посадили на недоделанную полосу.///ведется монтаж светосигнального оборудования, который планируется завершить в течении 2-х недель///
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§ Сабыр
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 17:35
Комментарий удален модератором.
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§ КГСПС
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.10.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Всё просто. Грунт или кукуруза-естественная, асфальт, бетон-искусственная.
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§ abaika95
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// видимо хочет показать из себя контролирующего хозяина и бежать впереди пар... самолёта?//

Просто люди любят хорошие новости) когда вокруг одна чернуха и нытье в основном) вот и решили написать приземлился самолет на новую полосу все чики-пуки, и опять комуто что то не нравиться) тебе вот Юджин что конкретно, что это аким сообщил? Или что самолет приземлился?)

Цитата-// полнейший бред акиматовской подлизы//

Ну спасибо что хоть без мата)

Цитата-//Во-первых дождь был не как из ведра... а тихо моросил.Во-вторых, это не гроза со шквалом, чтобы отменять рейсы, которые, кстати, и не были запланированы В ПРИНЦИПЕ на сегодняшний день... а не патамушта в деревне гадюкино дожди...//

Ну не скажи, к обеду как раз ветерок поднялся и дождь усилися) это он сейчас моросит)

Ну так и в чем смысл если рейсов нет и не ПЛАНИРОВАЛОСЬ возмущаться почему не прилетел огромный лайнер с кучей пассажиров?)

Цитата-// грунт сажать в такую погоду нельзя, ни рейс же отменять. Вот и посадили на недоделанную полосу.//

Ну так посадили же, не разбили самолёт об взлетку, все хорошо прошло, даже в такой дождик сел на недоделанную полосу) и еше раз браво пилотам!)
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§ alex_60
Re: Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
принимать и ночные рейсы.//

И раньше ночью принимали.
Да всегда.
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§ Змея Подколодная
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 10.10.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
принимать и ночные рейсы

А кто к нам ночью летать будет? Неужто туристы к нам зачастят.
В предвкушении. Обещали рейсы на Челябинск, Екат. Нур Султан по 5 тыщ. Может летом, окромя, Египта,Турции и Грузии- мы на Кубу рванем на прямки. Даешь Доминикану из Костаная, а не с Кольцово, через Домодедово!
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§ Сабыр
Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый нужный рейс-это на Хайнань(Санья). Очень перспективное направление и безвизовое. Уч точно и дешевле и гораздо лучше Египта.
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