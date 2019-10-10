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≡ В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36941
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МИИР РК разработали механизм, при котором акиматы будут финансировать капитальный ремонт многоэтажных домов, но на возвратной основе. Возвратить деньги можно будет за счёт накоплений, которые жильцы смогут делать в Жилстройсбербанке.
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§ КГСПС
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.10.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:

Значит и вклад в общедомовые дела должен для всех быть одинаковый.
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§ alex_60
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну и даже если всё хорошо отремонтировано и ничего не бежит,то может быть сюрприз в виде засора в сливной трубе.Во время сильного ливня вода очень быстро наполняет корыто и всё это бежит через верх прямо в тех-этаж,а оттуда наголову жильцам пятого этажа,в моём случае именно так и случилось,после чего квартира на 5



Много лет уже живу в этом доме. Всё что ты описал, да возможно,
В теории.
Но у нас не было. Против засора были установлены решетки. все. Стыков между плитами там нет если помнишь.
А во время сильного ливня и город может смести с поверхности. А Затоболовку первую очередь.

[Исправлено: alex_60, 10.10.2019 - 18:51]
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§ Змея Подколодная
Re: В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и...
Змея Подколодная


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Сообщений: 759
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 10.10.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Возвратить деньги можно будет за счёт накоплений, которые жильцы смогут делать в Жилстройсбербанке.

В нашем доме в ПКСК оплатить не могут, а тут целый ЖССБ. Ну попробуйте,ага. Главное- счет открыть,а там дело за малым.
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