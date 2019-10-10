/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пассажирский транспорт начали проверять полицейские и экологи в рамках ОПМ "Автобус" в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пассажирский транспорт начали проверять полицейские и экологи в рамках ОПМ "Автобус" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водители костанайских пассажирских автобусов с начала 2019 года нарушили ПДД 296 раз. Цифру назвал журналистам командир батальона патрульной полиции УП Костаная Болатбек КАБЫЛДИН во время проверки на автобазе перевозчика ИП "Брунер".
Читать новость

§ 3DO
Re: Пассажирский транспорт начали проверять полицейские и...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1934
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.10.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть заодно проверят адекватность и психическое здоровье тех, кто устанавливает график движения автобусов. Мне кажется не могут умные люди делать интервал движения у, например, 13 или 2 - минут 5 максимум, а по факту еще меньше, в то время, как долбанного 22 ждешь минут 20+
Профайл

§ КГСПС
Re: Пассажирский транспорт начали проверять полицейские и...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.10.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то, что водители вынуждены справлять нужду по кустам и закоулкам, относится к загрязнению окружающей среды? Или уже на всех конечных туалеты?
Профайл

§ Анатолий
Re: Пассажирский транспорт начали проверять полицейские и...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 10.10.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На базу приходим к 6 часам утра. Около 40 минут тратим на проверку автобуса и прохождение врача
В 10:00 на базе ИП "Брунер"стояли 5 автобусов.
5 автобусов с 6 утра ждали до 10 проверку.???? Это называется ,показуха.Какие замечания можно найти?(без прав?не трезв?автобус не исправен?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 218
Пользователей: 3
Всего: 221

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх