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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
- Не , не хочу . Тогда может про наши местные бандформирования расскажешь? А то я совсем не осведомлен в этих вопросах .Эрудиции не хватает , да и кругозор маленький - деревья , дороги и канализация - вот мой конёк .
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
кругозор маленький - деревья , дороги и канализация - вот мой конёк .


Да маловато Дракон например ко всему ещё и по трупам специализируется.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// - Что-то первоисточник уходить от ответа//

Много авторов поднимали тему ложного предательства Иуды, то он пожертвовал собой, то исполнял волю бога(еслиб он не придал, то Иисус не умер за грехи людские)версию которую я привел впервые поднял, Борхес, затем у различных религоведов она проскальзывает вот недавно Юлия Латынина в своей книги упоминала эту версию, наметки я дал, теперь ищите дерзайте , следопыты)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Эрудиции не хватает , да и кругозор маленький - деревья , дороги и канализация - вот мой конёк //

Аа ну тут мои полномочия все тогда) раз сам признался обсуждать с тобой нечего, я в канашках не секу, про банды из К***** края загугли про цапков и станицу кущевскую , почитай полезно будет для житья бытья
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Виталька,ты там живой?//

Таки да, где Витал? Вчера не на шутку разговорчивый был
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- Да уж , иронии кто-то не понимает ! :lol: :lol: Хайли лайкли
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
Код:
где Витал?
--- В коллектив вливается !!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эх Гога. стар уже.
а принципы меняешь за ночь.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
---Сплю я по ночам , аки младенец .
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:


да Гога ,не отвечаешь за свои слова.
а то я, защитник чести и совести.
оказалось защитник только двух человек.
при том к тому же спецов в части оскорблений личности.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
---Кого надо защитить?? Не в курсе - скажи , где и кого ?? Счас прилечу - аэропорт сделали уже ?? Не смотрел - занят был .
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4036
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.10.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гоги,а вы пошто ничего не приготовили вкусного,у нас тут кружок "Юный кулинар"
Заценим,похвалим,может даже не обгадим :lol:
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