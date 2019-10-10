abaika95 Самолет приземлился на новую полосу впервые с начала реконструкции аэропорта в Костанае #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 801

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:43 Цитата-// видимо хочет показать из себя контролирующего хозяина и бежать впереди пар... самолёта?//



Просто люди любят хорошие новости) когда вокруг одна чернуха и нытье в основном) вот и решили написать приземлился самолет на новую полосу все чики-пуки, и опять комуто что то не нравиться) тебе вот Юджин что конкретно, что это аким сообщил? Или что самолет приземлился?)



Цитата-// полнейший бред акиматовской подлизы//



Ну спасибо что хоть без мата)



Цитата-//Во-первых дождь был не как из ведра... а тихо моросил.Во-вторых, это не гроза со шквалом, чтобы отменять рейсы, которые, кстати, и не были запланированы В ПРИНЦИПЕ на сегодняшний день... а не патамушта в деревне гадюкино дожди...//



Ну не скажи, к обеду как раз ветерок поднялся и дождь усилися) это он сейчас моросит)



Ну так и в чем смысл если рейсов нет и не ПЛАНИРОВАЛОСЬ возмущаться почему не прилетел огромный лайнер с кучей пассажиров?)



Цитата-// грунт сажать в такую погоду нельзя, ни рейс же отменять. Вот и посадили на недоделанную полосу.//



Ну так посадили же, не разбили самолёт об взлетку, все хорошо прошло, даже в такой дождик сел на недоделанную полосу) и еше раз браво пилотам!)