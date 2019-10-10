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§ NG.kz
Ремонтные приметы бабьего лета
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделя теплых и сухих дней в октябре была не только подарком природы людям. Она являлась персональным презентом коммунальным службам, дорожным строителям, мастерам благоустройства перед сезоном дождей и морозов. Нет, затевать что-то грандиозное, конечно, уже поздно. Но зачистить корявое, завершить начатое, отполировать и довести до совершенства - в самый раз. Корреспонденты «НГ» проехали и прошли по областному центру, чтобы оценить, по каким улицам мы будем топать осенью и зимой.
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§ Серый волк
Re: Ремонтные приметы бабьего лета
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10683
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.10.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По свидетельству археологов в некоторых жилищах пещерного человека первоначально царил порядок. :-)
И только потом, судя по следам жизнедеятельности что-то пошло не так. :lol:

Тут недавно новость была про ЖКХ Мексики.
Официальные шавки с нумерочками в конце ников как с цепи сорвались её забутовывать своим помётом.
Там мексиканского акимчика жители на верёвке протащили за то, что дорогу обещал и не сделал.
Забавно будет посмотреть на эту ветку.
Рабочий день вроде у них начинается.
Сейчас чаи погоняют... наверное думать будут своим пещерным разумом.
:-)
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§ olegggon
Re: Ремонтные приметы бабьего лета
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 10.10.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё по делу. Но почему-то год с годом ничего не меняется. Вроде делают улицы некоторые, но десятки других уничтожаются и качество ремонта даже ухудшается.
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§ alex_60
Ремонтные приметы бабьего лета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Но почему-то год с годом ничего не меняется


ну это ты зря. даже немцы которые у нас лет пять не были,
удивляются что дороги в городе стали намного лучше.
а то что осенью начинают копать и асфальтировать,
ничего нового. так все удивляются. первый раз увидели.
все идет по плану.
о чем бы журналисты тогда писали, чем бы на хлеб себе зарабатывали.
да и понятно почему, летние отпуска закончились,
строители вернулись с курортов, пляжей разных морей и стран,
и приступили к работе.
работа закипела.
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§ Мурзилка
Re: Ремонтные приметы бабьего лета
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 10.10.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что поделаешь, если попадаются такие подрядчики, безответственные.
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§ alex_60
Re: Ремонтные приметы бабьего лета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наделал в ветке первым постом ид..
Кучу навоза, плохо пахнет, сюда никто и не заходит, а Гога оказался не при делах.
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