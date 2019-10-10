Цитата: olegggon:

Но почему-то год с годом ничего не меняется



ну это ты зря. даже немцы которые у нас лет пять не были,

удивляются что дороги в городе стали намного лучше.

а то что осенью начинают копать и асфальтировать,

ничего нового. так все удивляются. первый раз увидели.

все идет по плану.

о чем бы журналисты тогда писали, чем бы на хлеб себе зарабатывали.

да и понятно почему, летние отпуска закончились,

строители вернулись с курортов, пляжей разных морей и стран,

и приступили к работе.

работа закипела.