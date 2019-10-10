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§ NG.kz
Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, что 77-летнего жителя поселка Научный Карабалыкского района убили, в полицию сообщил его сын. По рассказам 72-летней жены убитого, пенсионера избили и зарезали неизвестные в масках, приехавшие на джипе. Однако на деле все оказалось не так.
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* drakon
Re: Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17508
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одного часа - не прошло,
а уже 2 убийства... :-o
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§ abaika95
Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осеннее обострение, да и при том дождь депрессивный, психологи говорят что в такую погоду жди беды, у психов и алкоголиков башню сносит.
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* drakon
Re: Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17508
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
психологи говорят

Лилли, ничего такого,
не говорила... :lol: :oops:
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§ abaika95
Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Лилли, ничего такого,не говорила...//

Мне другие рассказывали) психологов на свете много знаете ли)
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§ Гога
Re: Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---Вы и здесь эксперт ? Ваши познания просто безграничны !!
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* drakon
Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17508
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мне другие рассказывали)

А я только Лилли - доверяю и верю... :lol: :oops:
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§ alex_60
Пенсионерку подозревают в убийстве престарелого супруга в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где Дракон, там и трупы.
Я же говорил вчера.
Ну ли наоборот.
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