Цитата: Добринцофф:

Ну и даже если всё хорошо отремонтировано и ничего не бежит,то может быть сюрприз в виде засора в сливной трубе.Во время сильного ливня вода очень быстро наполняет корыто и всё это бежит через верх прямо в тех-этаж,а оттуда наголову жильцам пятого этажа,в моём случае именно так и случилось,после чего квартира на 5





Много лет уже живу в этом доме. Всё что ты описал, да возможно,

В теории.

Но у нас не было. Против засора были установлены решетки. все. Стыков между плитами там нет если помнишь.

А во время сильного ливня и город может смести с поверхности. А Затоболовку первую очередь.



[Исправлено: alex_60, 10.10.2019 - 18:51]