Цитата: alex_60:

у нас крыша из бетонных плит. ремонтировать нечего.

Цитата: alex_60:

плиты( специальной конструкции) лежат с уклоном в центр дома. сливные трубы или что там находятся по центру дома.

Я жил в доме с такой конструкцией крыши.

Её то же ремонтировать надо,плиты-корыта соединяются между собой то есть есть стыки,а если есть стыки то их надо время от времени ремонтировать.

Сливные трубы вставляются в плиты-корыта которые лежат по центру дома,там где они вставляются то же есть стык и может побежать.

Так же не забываем про соседей которы изрешетили всю крышу устанавливая свои тарелки,сейчас то конечно уже поменьше их ,но лет 10 назад устанавливали массово,тарелки побросали а дырки остались.

Ну и даже если всё хорошо отремонтировано и ничего не бежит,то может быть сюрприз в виде засора в сливной трубе.Во время сильного ливня вода очень быстро наполняет корыто и всё это бежит через верх прямо в тех-этаж,а оттуда наголову жильцам пятого этажа,в моём случае именно так и случилось,после чего квартира на 5 этаже была продана.