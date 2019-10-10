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§ NG.kz
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36939
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МИИР РК разработали механизм, при котором акиматы будут финансировать капитальный ремонт многоэтажных домов, но на возвратной основе. Возвратить деньги можно будет за счёт накоплений, которые жильцы смогут делать в Жилстройсбербанке.
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§ alex_60
Re: В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас крыша из бетонных плит.
ремонтировать нечего.
есть предложение жильцам таких домов
выдавать наличные деньги.
чтобы уравнять всех в правах.
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§ kbkz1980
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4035
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.10.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,бетон-бетоном,а бикрост и жестянку на карнизе менять надо.Другой момент,что это проблема последних этажей и других не волнует.
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§ alex_60
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
бикрост и жестянку на карнизе менять надо


нет у нас карнизов,жестянки,бикроста..
плиты( специальной конструкции)
лежат с уклоном в центр дома.
сливные трубы или что там находятся по центру дома.
потом вода вытекает по трубам рядом со входом в подьезд.
типа для полива деревьев и кустарников.

[Исправлено: alex_60, 10.10.2019 - 16:55]
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§ kbkz1980
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4035
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.10.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,ты точно в Кустанае живёшь?
Крыша очень продуманная.)))
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§ КГСПС
Re: В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 903
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.10.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь мы понимаем, что без полноценного ремонта это деньги, выброшенные на ветер///Всё не так печально, кое-что кое у кого в карманах осело.
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§ Гога
Re: В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
kbkz1980
---Зачем вы на Шуру напали - есть такие дома в Кустанае . У меня был такой дом .
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§ abaika95
Re: В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и...
abaika95


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Сообщений: 801
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Шура,бетон-бетоном,а бикрост и жестянку на карнизе менять надо.Другой момент,что это проблема последних этажей и других не волнует//

Эт точно, живущие на последних этажах отвечают за крышу, на первых за подвал) КСК ни за что не отвечает) только советует к кому обратиться за платноц помощью , но деньги кажный месяц вынь да положь, при чем берут по квадратуре с какого х**)

Если в бюджет заложат ремонт фасадов и крыш, КСК отпадают за ненадобностью)
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§ КГСПС
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 903
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.10.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вот и я никак не могу понять. Если у меня 60 кв. м.,значит при голосовании по вопросам содержания общедомовой собственности, мой голос должен весить в три раза больше, чем у кого 20 кв.м.Или я не прав?
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§ kbkz1980
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4035
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.10.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Эт точно, живущие на последних этажах отвечают за крышу, на первых за подвал) КСК ни за что не отвечает) только советует к кому обратиться за платноц помощью , но деньги кажный месяц вынь да положь, при чем берут по квадратуре с какого х**)

Я уже не возлагаю на ПКСК нагрузку в ввиде крыши.Жильцам пора проявлять сознательность и скидываться.Это не так дорого выходит,5 кв по стояку скинулись и отремонтировали свою квадратуру на крыше.
Жаль,что таких жильцов мало.
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* MedVed820607
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 10.10.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Или я не прав?

Если бы это было ТОО или АО то да... Но насколько я в курсе у нас ПКСК т.е. кооператив в котором каждый член имеет 1 голос при голосовании вне зависимости от доли....
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§ Добринцофф
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6742
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.10.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у нас крыша из бетонных плит. ремонтировать нечего.

Цитата:
alex_60:
плиты( специальной конструкции) лежат с уклоном в центр дома. сливные трубы или что там находятся по центру дома.

Я жил в доме с такой конструкцией крыши.
Её то же ремонтировать надо,плиты-корыта соединяются между собой то есть есть стыки,а если есть стыки то их надо время от времени ремонтировать.
Сливные трубы вставляются в плиты-корыта которые лежат по центру дома,там где они вставляются то же есть стык и может побежать.
Так же не забываем про соседей которы изрешетили всю крышу устанавливая свои тарелки,сейчас то конечно уже поменьше их ,но лет 10 назад устанавливали массово,тарелки побросали а дырки остались.
Ну и даже если всё хорошо отремонтировано и ничего не бежит,то может быть сюрприз в виде засора в сливной трубе.Во время сильного ливня вода очень быстро наполняет корыто и всё это бежит через верх прямо в тех-этаж,а оттуда наголову жильцам пятого этажа,в моём случае именно так и случилось,после чего квартира на 5 этаже была продана.
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* drakon
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17508
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Жаль,что таких жильцов

Как Лилли, очень мало.
Она всем, поможет... :lol: :oops:
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§ Добринцофф
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6742
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.10.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Жильцам пора проявлять сознательность и скидываться.Это не так дорого выходит,5 кв по стояку скинулись и отремонтировали свою квадратуру на крыше. Жаль,что таких жильцов мало.

Этот нереально,я ходил по соседям деньги собирал на ремонт.Из 10 квартир деньги сдали двое.
В итоге сделали сами с соседом с 5 этажа.
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§ Добринцофф
В Сенат поступил новый закон о ЖКХ: ремонтировать фасады и крыши домов планируется за счёт бюджета
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6742
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.10.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шура,ты точно в Кустанае живёшь? Крыша очень продуманная.)))

Такая крыша даже в ЗТБ есть в пятиэтажке.
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