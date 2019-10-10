abaika95 Не хуже пиццы #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 793

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:43 Цитата-// Разницу - чуешь?.Дора говорила, чтооснову нужно раскатывать до 2-3 мм.А в пицце основа - толще//



А все одно) у Татар пирог тоже бэлиш называется но в первую очередь то он пирог)



Также и Немцы сперли у Итальянцев пиццу , тесто потоньше сделали, начинку свою накидали и назвали по своему) а пицца она и есть)





Цитата-// - Не надо спорить - эксперт по всему уже все сказал//



А вы всегда соглашаетесь когда вам эксперт чтото скажет?) да вы батенька ведомая личность, до сих пор не вижу внушения продажному боту) принципами поступаться нельзя, уважать перестанут)