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§ NG.kz
Не хуже пиццы
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Название такое не потому, что блюдо получается острым. Просто пекут фламмкухены при очень высокой температуре. Пирог получается хрустящим: хрустит по краям запеченное тонкое тесто, лук в начинке не успевает сильно размягчиться и похрустывает, до приятного хруста подпекаются полоски бекона или ветчины, которые кладут сверху.
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§ abaika95
Re: Не хуже пиццы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 793
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересный рецепт, автору +)
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§ drakon
Re: Не хуже пиццы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17503
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
автору +)

Я тоже ставлю +, этому рецепту

Конечно, вкусно, с колбасой... :lol: :oops:
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§ Мурзилка
Re: Не хуже пиццы
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 10.10.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оригинально однако, люблю всякие такие вкусняшки)
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§ maxsaf
Не хуже пиццы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У нас в одном из супермаркетов тоже есть пицца под этим брэндом Dr.Oetker но такую именно не видел, хотя кто его знает, там их столько видов, что мог и пропустить.
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§ drakon
Re: Не хуже пиццы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17503
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
тоже есть пицца под этим брэндом

Пицца, это совсем другое, а это
фламмкухен - "огненный пирог", я когда
лет 15 увидел первый раз,тоже думал,
что это - пицца, но это была не она... :lol: :oops:
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§ drakon
Не хуже пиццы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17503
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вегетарианский фламмкухен

С козлинным сыром... :oops:
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§ abaika95
Re: Не хуже пиццы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 793
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да пицца это и есть) по -Немецки) хоть огненная хоть нет, основа то одна тесто-тарелка а на ней всякое навалено)
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§ drakon
Re: Не хуже пиццы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17503
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да пицца это и есть) по -Немецки)

Абайка, вот пицца по -немецки).

Разницу - чуешь?.Дора говорила, что
основу нужно раскатывать до 2-3 мм.
А в пицце основа - толще, поэтому и
вкус уже другой... :lol: :oops:
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§ Гога
Не хуже пиццы
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
--- Не надо спорить - эксперт по всему уже все сказал.
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§ kbkz1980
Не хуже пиццы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.10.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша,где еда?
Продукт с пылу жару
Я вижу лишь коробочки в магазе. :lol:
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§ abaika95
Не хуже пиццы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 793
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Разницу - чуешь?.Дора говорила, чтооснову нужно раскатывать до 2-3 мм.А в пицце основа - толще//

А все одно) у Татар пирог тоже бэлиш называется но в первую очередь то он пирог)

Также и Немцы сперли у Итальянцев пиццу , тесто потоньше сделали, начинку свою накидали и назвали по своему) а пицца она и есть)


Цитата-// - Не надо спорить - эксперт по всему уже все сказал//

А вы всегда соглашаетесь когда вам эксперт чтото скажет?) да вы батенька ведомая личность, до сих пор не вижу внушения продажному боту) принципами поступаться нельзя, уважать перестанут)
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