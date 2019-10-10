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§ NG.kz
Впечатления о столице
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько лет не был в Астане, которая теперь зовется Нур-Султаном. Приехал, за неделю накопились свежие впечатления. Город по-прежнему растет ввысь и вширь, отвлекая на себя огромные средства. Лет 10 назад сюда уходило ежегодно до четверти годового бюджета страны. Похоже, сейчас не меньше.
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§ kbkz1980
Re: Впечатления о столице
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.10.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ап чём вообще статья.
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§ Victor Yang
Re: Впечатления о столице
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12005
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.10.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В каких магазинах автор увидел цены в 2 раза выше? И где был, что не увидел пробок?
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§ abaika95
Впечатления о столице
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 793
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аркадий Денисов-Варламов 2.0. (Каз.Вариант), у Юджина пальму первенства хочет забрать)
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§ юля елиссева
Re: Впечатления о столице
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1303
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 10.10.19 - 09:45
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Re: Впечатления о столице
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правда, за неделю пребывания ни одного велосипедиста на ней не встретил. Возможно, не сезон.


Еще не сезон ))
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* alex_60
Re: Впечатления о столице
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5245
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не вскрыта тема отношения астанчан
к переименованию их в нурсултаны.
может потому что для автора это болезненная тема.
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* yudjin
Re: Впечатления о столице
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6138
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.10.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Впечатления о столице

Да простит меня Аркадий Денисов, какие-то скудные и не подкрепленные фото впечатления.
Дополню немного... ибо за последний год пришлось побывать раз 5 в этом сомнительного качества городке колоссальной армии чиновников, производящей амбициозные понты и их прислуги, съехавшиеся за последние годы со всей страны в количестве 1 миллиона человек.
Я бы сравнил его с мыльным пузырём... ярко, эффектно переливающиеся всеми цветами радуги в тёмное время суток многоэтажные дома, за которыми совершенно нет души, какой-то атмосферы... лишь пустота.


И действительно она продолжает строится и строится... и удивлять тому, что в этих многочисленных многоэтажных трущобах не в состоянии найти жильё многодетным матерям...

...или переселить людей из таких островков в достойное жильё:


Левый берег, на котором видно строится очередное "чудо", судя по высоте, совершенно не люблю... он бездушен и уродлив:


Старый город, хоть и, как заметил Аркадий Денисов, из убогого выкрашенного кирпича, но он обжит, напичкан новостройками и вполне зелен... пусть и не всегда достаточно ухожен.
Кстати, заметил, что после 2017 года и окончания имиджевого проекта ЭКСПО город стал меньше тратиться на блогоустройство, на придание лоска и украшение цветами.
Пустующие вазоны и горшки, как и чахлые цветы можно встретить повсеместно, покосившиеся, обветшалые и выцветшие конструкции малых форм
так же бросаются в глаза... а под ноги кривые бордюры, брусчатка...


Да, чистенько благодаря оранжевым жилетам... но без хозяйского рвения.
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* yudjin
Re: Впечатления о столице
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6138
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.10.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогуливаясь вечером по набережной набрел на постоянно проводимую выставку-ярмарку рукастых жителей... хэнд мейдеров или например, тех кто смог когда-то урвать советскую атрибутику, вплоть до ящиков значков и стопок галстуков:



Пионерский галстук -500 тн, комсомольские и пионерские значки - по 300 тн.
Набережная и её окрестности в выходные становятся творческими площадками для самодеятельных музыкантов, исполнителей в разных стилях и направлениях. Увидел и певицу при уличном кафе, и молодежный брейкданс, и сасофониста с "титаником"... а вот на новом мосту за душу брал...гармонист:
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* yudjin
Re: Впечатления о столице
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6138
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.10.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится, любой городской или областной аким, любит равняться на Астану. Мухамбетов не исключение, заявляя на какой-то очередной планерке, что пример надо брать с неё. Вот только сдается мне, что самое плохое, убогое и непонятное расползается по городам.
Вот, к примеру, проспект Абая в столице почему-то никто не додумался оболванить, как проспект Абая в Костанае.... многолетние клёны создают уютную тень для пешеходов:


А улицы просто увлажняют водой, чтобы люди назахлёбывались от пыли, в то время как в Костанае намерено оголили стволы деревьев вдоль улиц, чтобы весь смрад распространялся на пешеходов, не говоря уже о влажной уборке:


А знаете, что мы наверняка увидим в городе вскоре... вот такого имитирующего растительность батыра на коне... ведь те две фигуры , которые стоят у нас в сквере, еще пару лет назад появились в Астане:


Имитирующие пальмы в Астане тоже имеются... там вообще любят имитировать процветающую жизнь Казахстана:


И за всем эти бдит POLICE

а не как у нас ПОЛИСЯ ;-)
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§ kbkz1980
Впечатления о столице
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.10.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два месяца в Астане,
А на выставке-ярмарке ещё не довелось побывать.
Спасибо за репортаж.
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* alex_60
Впечатления о столице
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5245
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Два месяца в Астане,


насовсем?
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§ kbkz1980
Впечатления о столице
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.10.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
насовсем

Шура,как ты мог подумать так плохо обо мне :lol:
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* MedVed820607
Re: Впечатления о столице
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 10.10.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Блин, как всегда в коментах.... Юджин надо срочно доработать и давать в номер...
:-)
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