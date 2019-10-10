yudjin Re: Впечатления о столице #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6138

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:17 Цитата: Впечатления о столице

Да простит меня Аркадий Денисов, какие-то скудные и не подкрепленные фото впечатления.

Дополню немного... ибо за последний год пришлось побывать раз 5 в этом сомнительного качества городке колоссальной армии чиновников, производящей амбициозные понты и их прислуги, съехавшиеся за последние годы со всей страны в количестве 1 миллиона человек.

Я бы сравнил его с мыльным пузырём... ярко, эффектно переливающиеся всеми цветами радуги в тёмное время суток многоэтажные дома, за которыми совершенно нет души, какой-то атмосферы... лишь пустота.





И действительно она продолжает строится и строится... и удивлять тому, что в этих многочисленных многоэтажных трущобах не в состоянии найти жильё многодетным матерям...



...или переселить людей из таких островков в достойное жильё:





Левый берег, на котором видно строится очередное "чудо", судя по высоте, совершенно не люблю... он бездушен и уродлив:





Старый город, хоть и, как заметил Аркадий Денисов, из убогого выкрашенного кирпича, но он обжит, напичкан новостройками и вполне зелен... пусть и не всегда достаточно ухожен.

Кстати, заметил, что после 2017 года и окончания имиджевого проекта ЭКСПО город стал меньше тратиться на блогоустройство, на придание лоска и украшение цветами.

Пустующие вазоны и горшки, как и чахлые цветы можно встретить повсеместно, покосившиеся, обветшалые и выцветшие конструкции малых форм

так же бросаются в глаза... а под ноги кривые бордюры, брусчатка...





Да, чистенько благодаря оранжевым жилетам... но без хозяйского рвения.