abaika95 За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11 #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 792

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:22 Мерим уровень жизни по айфонам) отличная идея) только в расчет не берут степень понтизма в разных странах) Немец который может позволить себе хоть 10 новых айфонов ходит небось со старой моделью потомучто для него главное чтобы работало) наш же студент работающий, из кожи вон лезет, кушает дошираки, снимает дешевую комнатушку, лишний раз цветы девушке не покупает, но зато покупает новый айфон, который через 2 года продает и копит уже на новую модель)



Надо министерство создать по искоренению понтов в государстве) если не можешь жить по средствам нефиг ныть)



[Исправлено: abaika95, 10.10.2019 - 12:40]