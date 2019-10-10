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≡ За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36934
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На новый iPhone 11 Pro среднестатистическому казахстанцу придется копить на два месяца дольше, чем среднестатистическому американцу или швейцарцу. Это удалось посчитать Picodi.com на основе данных о среднемесячной зарплате в Казахстане - она составляет 186,2 тысячи тенге - и цене iPhone 11 Pro 64 Гб.
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§ Мурзилка
Re: За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 10.10.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Часы, которые стоят тридцать долларов, и часы, которые стоят триста долларов, показывают одно и то же время" (Стив Джобс). Так же и с этими айфонами. Буду жить в кредит, но зато с айфоном)
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§ maxsaf
Re: За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До первой тридцатки не так уж и далеко, надо лишь вежливо попросить 16 стран умерить пыл.))
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§ maxsaf
Re: За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы "отработать" последний iPhone, причем без затрат

Ни добавить, ни убавить :lol:
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§ лимон
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1077
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.10.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а по коровам, которых предлагали взять в кредит, на каком мы месте?
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§ maxsaf
Re: За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Зависит от того, насколько средняя зп в 186 тыс. соответствует действительности.
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§ abaika95
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мерим уровень жизни по айфонам) отличная идея) только в расчет не берут степень понтизма в разных странах) Немец который может позволить себе хоть 10 новых айфонов ходит небось со старой моделью потомучто для него главное чтобы работало) наш же студент работающий, из кожи вон лезет, кушает дошираки, снимает дешевую комнатушку, лишний раз цветы девушке не покупает, но зато покупает новый айфон, который через 2 года продает и копит уже на новую модель)

Надо министерство создать по искоренению понтов в государстве) если не можешь жить по средствам нефиг ныть)

[Исправлено: abaika95, 10.10.2019 - 12:40]
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§ 3DO
Re: За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone...
3DO


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Сообщений: 1933
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.10.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дожились, епть, показателем качества жизни, мерилом достатка и т. п. стал телефон. Это уже деградация какая-то
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* Гога
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- А вас министром , в новое министерство , искоренять !
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§ abaika95
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// - А вас министром , в новое министерство , искоренять !//

Точно! Я согласный) не люблю я понты) работал бы чесно и справно как опричник государев)

Кстати Гоги там продажный бот ярлыки вешает в другой ветке и оскорбляет, выж за справедливость и культурное общение) идите сделайте товарищу внушение)
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* Гога
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---И где ???
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§ alex_60
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, посмотрим насколько Гога правильный по жизни.
или "не захлебнется в своем, или не пристанет к чему то из двух."
как заявил он ночью.

[Исправлено: alex_60, 10.10.2019 - 12:52]
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* Гога
За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone 11
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.10.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
---А чего смотреть -то ?? Стар уже менять свои принципы .
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* Сергей_я
Re: За сколько дней казахстанец сможет накопить на новый iPhone...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2813
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
данных о среднемесячной зарплате в Казахстане - она составляет 186,2 тысячи тенге

Дальше можно не читать :-x
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