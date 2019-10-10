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§ NG.kz
О рекламе синтетических наркотиков можно сообщить на WhasApp полиции
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36934
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для этого достаточно переслать фото и адрес на номер 8-700-402-96-00 в мессенджере WhatsApp. Сотрудники полиции приедут по адресу и закрасят незаконную рекламу. К этой работе также подключают волонтеров.
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§ 3DO
Re: О рекламе синтетических наркотиков можно сообщить на WhasApp...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1933
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.10.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец тетенька в форме. со всей ответственностью наблюдает как чужими руками выполняется ее работа.
Цитата: "Борьба с наркобизнесом начинается с уничтожения этой рекламы"
Пфф, так судя по всему, на этом борьба наших доблестных органов и заканчивается.
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§ 3DO
Re: О рекламе синтетических наркотиков можно сообщить на WhasApp...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1933
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.10.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Борьба с ветряными мельницами - эти закрашивания. Зачем лечить онкологическую болезнь изнутри, ведь можно навести макияж на лице больного.
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§ abaika95
Re: О рекламе синтетических наркотиков можно сообщить на WhasApp...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Борьба с граффитистами и закладчиками как война с гидрой, ты ей 40 адресов замазал, она еще 80 гдето расписала,но бороться с этой "чумой" както надо, наказание ужесточили бы..
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