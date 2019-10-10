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§ NG.kz
В новом жанре этнофантасмагории...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36927
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русский драматический театр открыл 98-й театральный сезон. Премьерный показ этнофантасмагории «Кыз-Жибек» прошел в пятницу, 4 октября. Спектакль по народной лиро-эпической поэме поставила режиссер Костанайского областного казахского театра драмы им. И. Омарова Алия Баймаханова. Это новый опыт для Русского театра в новом сезоне. Его обещают сделать насыщенным.
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* abaika95
Re: В новом жанре этнофантасмагории...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жду в Казахском драматическом театре постановку "Бесприданница" ну или "Ревизор" на крайний случай)
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* maxsaf
В новом жанре этнофантасмагории...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3372
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Предлагаю еще Анну Каренину. Актуально ;-)
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