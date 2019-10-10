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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36927
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ о создании госкомиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Казахстана. Вроде бы 25-летие совсем недавно отмечали, а до новой круглой даты уже рукой подать.
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* maxsaf
Re: Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3372
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если идея со штрафами за плохие идеи - сама по себе плохая идея, за нее могут оштрафовать? :lol:
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* maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3372
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вопрос. Пришла к примеру в голову идея, хорошая. Начали реализацию - вроде нормуль. Произошла ротация - "новый" не осилил и всю идею запорол. С кого спрос?

[Исправлено: maxsaf, 10.10.2019 - 09:26]
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* maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3372
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и классика жанра - кто возьмется оценить ЭКСПО? ))
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* abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// новый не осилил и всю идею запорол//

С нового, он же не осилил великую идею предыдущего) а еще хуже когда один придумал-ушел, второй начал -ушел, третий заморозил-ушел, четвертый решил переделать -ушел, пятый вытягивал вытягивал-ушел, шестой доделал все, открыл-на стадии разработки оказались нарушения, повесили все на шестого-уволили)
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* maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3372
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
повесили все на шестого-уволили)

Напомнило министра патамушту. Идея то была отличная, но все равно уволили - и концы в воду )))
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