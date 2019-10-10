abaika95 Тимур ГАФУРОВ: Наследники по прямой #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 783

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:27 Цитата-// новый не осилил и всю идею запорол//



С нового, он же не осилил великую идею предыдущего) а еще хуже когда один придумал-ушел, второй начал -ушел, третий заморозил-ушел, четвертый решил переделать -ушел, пятый вытягивал вытягивал-ушел, шестой доделал все, открыл-на стадии разработки оказались нарушения, повесили все на шестого-уволили)