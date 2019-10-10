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§ NG.kz
Не хуже пиццы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36927
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Название такое не потому, что блюдо получается острым. Просто пекут фламмкухены при очень высокой температуре. Пирог получается хрустящим: хрустит по краям запеченное тонкое тесто, лук в начинке не успевает сильно размягчиться и похрустывает, до приятного хруста подпекаются полоски бекона или ветчины, которые кладут сверху.
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* abaika95
Re: Не хуже пиццы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.10.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересный рецепт, автору +)
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