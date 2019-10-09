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§ NG.kz
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36927
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане по соотношению количества резюме и вакансий на электронной бирже труда. Наиболее востребованы охранники в Костанайской области и Нур-Султане.
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* maxsaf
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3372
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возьмем к примеру серьезных специалистов со стажем. За ними рекрутинговые агентства гоняются. Всех пересчитали, на всех резюме готовое лежит. За это их и называют охотники за головами. Headhunter. На такие профессии и вакансий вроде бы явно почти нет, но они ценятся очень высоко, вакансии штучного уровня, тщательно подобраны и заполнены. Мне время от времени приходят сообщения с просьбой добавить последний опыт работы и обновить резюме. Они если видят, что спец крутой, с ачивками но недооцененный, без продвижения - могут и переманить в место покруче - даже искать ниче не надо будет.

[Исправлено: maxsaf, 10.10.2019 - 09:04]
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* maxsaf
Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3372
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.10.19 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другой пример: шеф прямым текстом говорит, что будем свое телевидение на 8k переводить, со звуком dolby atmos. Спецов по этой теме в мире не так много, нанять кого-то с таким скиллом - ваще не реально я думаю. Поэтому будем сами доучиваться, а вакансия такая наврятли будет когда-либо открыта у нас. Хотя оплата будет явно повыше, чем у продавца. Имхо, все эти списки без указаний зарплат ни о чем особо не говорят. А если рядом написать и зарплаты - то сразу станет понятно, откуда столько вакансий. :-)
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