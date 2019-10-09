maxsaf Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3372

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:47 Возьмем к примеру серьезных специалистов со стажем. За ними рекрутинговые агентства гоняются. Всех пересчитали, на всех резюме готовое лежит. За это их и называют охотники за головами. Headhunter. На такие профессии и вакансий вроде бы явно почти нет, но они ценятся очень высоко, вакансии штучного уровня, тщательно подобраны и заполнены. Мне время от времени приходят сообщения с просьбой добавить последний опыт работы и обновить резюме. Они если видят, что спец крутой, с ачивками но недооцененный, без продвижения - могут и переманить в место покруче - даже искать ниче не надо будет.



[Исправлено: maxsaf, 10.10.2019 - 09:04]