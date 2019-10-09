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≡ Пели, танцевали, рассказывали о себе - отборочный этап республиканского конкурса «Бизнес Леди Казахстан» завершился в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пели, танцевали, рассказывали о себе - отборочный этап республиканского конкурса «Бизнес Леди Казахстан» завершился в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В областном этапе приняли участие 50 предпринимательниц из Рудного, Лисаковска и Костаная, из них прошли в финал только 8. Конкурсантки представляли уже реализованные бизнес-проекты: от салонов красоты до продажи товаров народного потребления.
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§ 3DO
Re: Пели, танцевали, рассказывали о себе - отборочный этап...
3DO


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Сообщений: 1929
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 09.10.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Главный приз - шуба"
Я думал, шуба, это последнее в чем нуждается бизнес-лЭди? Или там какая-то очень эксклюзивная шуба из меха последнего в мире амурского тигра? :lol:
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§ Coopidon
Re: Пели, танцевали, рассказывали о себе - отборочный этап...
Coopidon


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Сообщений: 13
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.10.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В рудненском акимате решили, что я должна участвовать в конкурсе. Мне позвонили и я согласилась. 

Думаю, конкурсантка неверно сформулировала. Она сама хотела, но сомневалась. А в акимате уловили её сомнения и, ну чуть чуть подтолкнули. Но так чтоб решать- не такого не было.
Цитата:
Анна Насибуллина стала победительницей конкурса. Она блогер, основатель Клуба счастливых людей и хозяйка образовательной площадки для предпринимателей. Г

Чудесные профессии: блоггер, основатель и хозяйка. Полный комплект безнеследи :-o :oops:
Приз, однозначно, лучше чем айфон какой-нибудь. Да и в хозяйстве, пригодится.
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§ yudjin
Re: Пели, танцевали, рассказывали о себе - отборочный этап...
yudjin


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Сообщений: 6133
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.10.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Я думал, шуба, это последнее в чем нуждается бизнес-лЭди?

видимо победительница - единственная из конкурсанток, которая её не имела... поэтому в рамках акции "дорога в школу", "мерекелi отбасы" и "рухани жангыру"... на всякий случай... ей и вручили шкурку. ;-)
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§ Серый волк
Пели, танцевали, рассказывали о себе - отборочный этап республиканского конкурса «Бизнес Леди Казахстан» завершился в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10682
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.10.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в рамках акции "дорога в школу", "мерекелi отбасы" и "рухани жангыру"... на всякий случай... ей и вручили шкурку. ;-)

Выскажу другую версию.
После колесных историй в акунаматате Рудного на всякий случай решили освоить профессию дефелирования в чулках и шубе по панели. :lol:

Цитата:
- В рудненском акимате решили, что я должна участвовать в конкурсе. Мне позвонили...


Узнать хотели как это выглядит, научиться правильно ходить.

Чем чёрт не шутит, небольшие шансы на справедливость есть, а делать то они ничего вообще по жизни не умеют.

Пытались наверное сказку прочитать Салтыкова-Щедрина, про двух глупых генералов, поняли, что не подходит. Никто их в случае чего просто так кормить не будет.


Решили шубу таки пожертвовать ради науки.
На всякий случай.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 09.10.2019 - 21:12]
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