Цитата: В рудненском акимате решили, что я должна участвовать в конкурсе. Мне позвонили и я согласилась.

Думаю, конкурсантка неверно сформулировала. Она сама хотела, но сомневалась. А в акимате уловили её сомнения и, ну чуть чуть подтолкнули. Но так чтоб решать- не такого не было.

Цитата: Анна Насибуллина стала победительницей конкурса. Она блогер, основатель Клуба счастливых людей и хозяйка образовательной площадки для предпринимателей. Г

Чудесные профессии: блоггер, основатель и хозяйка. Полный комплект безнеследи

Приз, однозначно, лучше чем айфон какой-нибудь. Да и в хозяйстве, пригодится.