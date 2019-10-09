Цитата: abaika95:

у Гоги, когда один старичок начнет на людей ярлыки вешать, писать нечитабельную чушь, жду от вас эту цитату ему в ответ- // -Не надо на людей ярлыки вешать . Есть определенная культура общения .К сожалению , некоторым она неизвестна// Дайти вы уже Купидону ПП) человек жаждет общения)

Не, я не претендую...

У вас здесь настолько возвышенные отношения, что не знаешь каким боком кому где и что и сказать то.

Насчёт ярлыков, ну очень забавно. А, правда, надо приказать на счёт ярлыков. Например, не более 3 ярлыков за смену. Кто повесит больше того в ж бан. А? Каково?