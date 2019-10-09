/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 211 из 212«1...209210211212»
* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
--- Так вы и не ответили на прямой вопрос - как бы вы поступили !! :-( :-(
Профайл

§ 3DO
Флуд и оффтопик (часть 4)
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1929
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 09.10.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А слово "евреи" нынче на НГ затабуировано и приравнено к мату, с чего "запикано"?
Профайл

§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.10.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у Гоги, когда один старичок начнет на людей ярлыки вешать, писать нечитабельную чушь, жду от вас эту цитату ему в ответ- // -Не надо на людей ярлыки вешать . Есть определенная культура общения .К сожалению , некоторым она неизвестна// Дайти вы уже Купидону ПП) человек жаждет общения)

Не, я не претендую...
У вас здесь настолько возвышенные отношения, что не знаешь каким боком кому где и что и сказать то.
Насчёт ярлыков, ну очень забавно. А, правда, надо приказать на счёт ярлыков. Например, не более 3 ярлыков за смену. Кто повесит больше того в ж бан. А? Каково?
Профайл

* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60 Про культуру общения своим товарищам Передай. ---Они люди взрослые , пусть сами разбираются. Да и не вправе кого-то поучать .
Профайл

§ 3DO
Флуд и оффтопик (часть 4)
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1929
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 09.10.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А скажите, сколько нужно комментариев, чтобы стать полноправным пользователем снова и мой комментарий не проходил бы проверку?
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5239
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так вы и не ответили на прямой вопрос - как бы вы поступили

Какой вопрос?
Если и не ответил, значит не посчитал нужным.здесь не камера пыток.

[Исправлено: alex_60, 09.10.2019 - 20:44]
Профайл

* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
----Я вас услышал.И понял ответ .
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5239
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Ну вот и поговорили.
Хорошо когда люди понимают друг друга.
Теперь можно другую тему для разговора начинать.
Профайл

* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
---Теперь может тут вместо Мексики про Эсватини расскажут!! :lol: :lol:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3630
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.10.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Теперь может тут вместо Мексики про Эсватини расскажут!!

Да ещё про Иисуса поподробнее бы хотелось из первоисточников узнать :lol:
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Короче в случае этих двух личностей уместнее аналогия Оби Ван Кеноби & Эникей "Ондолженбытьпобедитьзлоанепримкнутькнему"Сковородкин из Звездных Войн)))//

Ваш пример подходит под теорию "тысячеликий герой" Джозефа кэпбелла) по его теории, человечество раз за разом в своих, мифах, сказаниях, сказках, легендах, религиях, приводит одну и туже историю "героя", пришел добрый молодец ниоткуда, победил/оставил учение и ушел/умер/вознесся, современный культ комиксов и супермена из этой же серии, в нем слились воедино Геракл и Иисус)
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Теперь может тут вместо Мексики про Эсватини расскажут//

Начинай, Гоги, потдержу)
Профайл

* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
elektron
---- Что-то первоисточник уходить от ответа !! 8-) 8-)
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4027
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.10.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталька,ты там живой? :lol:
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// слово "евреи" нынче на НГ затабуировано и приравнено к мату, с чего "запикано//

Ну вас смотрю, не отмодерировали за это) а мы во всяком случае я, на форуме лишний раз не произносим это слово)
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 211 из 212«1...209210211212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 112
Пользователей: 3
Всего: 115

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх