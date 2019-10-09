abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3122





(Полноправные пользователи) Сообщений: 770

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:59 Цитата-// этом вся фишка. Зачем логика. Ведь когда можно так чела запутать. Без всякой логике, что не разобраться))//



Зачем путать?) если там все было в порядке, мне чет последнее время приписывают какието свойства странные то я тему увожу хотя Земляк делает это не хуже меня,то вот людей путаю) и да Витал мне вы тоже нравитесь) да и вообще вы тут всем нравитесь на форуме) молодец,четко!умеете,магете)



Гога исправил я свой пример,не благодарите,спасибо и на том что гадостей всяких наговорили почем зря) но я не злопамятный)на преподователей универов не злюсь)