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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2779
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.10.19 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Да нема за шо!Раньше тут этим Оцифрованный страдал,теперь новый экземпляр появился.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// этом вся фишка. Зачем логика. Ведь когда можно так чела запутать. Без всякой логике, что не разобраться))//

Зачем путать?) если там все было в порядке, мне чет последнее время приписывают какието свойства странные то я тему увожу хотя Земляк делает это не хуже меня,то вот людей путаю) и да Витал мне вы тоже нравитесь) да и вообще вы тут всем нравитесь на форуме) молодец,четко!умеете,магете)

Гога исправил я свой пример,не благодарите,спасибо и на том что гадостей всяких наговорили почем зря) но я не злопамятный)на преподователей универов не злюсь)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1323
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95 - - *гадостей всяких наговорили* - не говорил .*преподователей универов* - никогда не был.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3363
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 06:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из всей писанины последнего десятка страниц понял одно - лавочки отзаряжались. Осталось выяснить, что там с теплыми остановками на солнечных батареях. Просто хочу понять, что стоит перенять, а с чем повременить :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3363
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 06:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Хех, недолюбливает, это как?

Останавливается на пол-пути :lol: :lol: :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5234
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога,ты не заметил, оскорблений личности, кроме твоей, больше нет?
Витал вчера все просил чтобы его похвалили,
Ты второй день публично говоришь об оскорблении твоей личности.
Не одна тема?

[Исправлено: alex_60, 09.10.2019 - 19:11]
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1323
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
--- *Смешались в кучу кони, люди* - вы вообще об чем ??
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1323
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
---Человек осознал свою ошибку , пост исправил , проблем нет .
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5234
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
вы вообще об чем ??

Да я бы тоже на одного тык мыка
Указал.
За оскорбления личности...
Многих тут.
Но мне запретили.
Нет, не св.
Другой.

[Исправлено: alex_60, 09.10.2019 - 19:24]
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1323
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- Ответил в личку . А на кого бы указали ?? Пишите в личку.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4026
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.10.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой бай,какой редиска у нас. Гоги,насяльнику наябидничал
Абайкина затёрли
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5234
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Я в личку не пишу.
Только читаю, если кто напишет.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1323
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
kbkz1980
----Там не меня обидели , за другого заступился .Бай-бай !! :lol: :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5234
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Там не меня обидели , за другого заступился .


Скажи мне твой друг, и я скажу кто ты.
Ваша тройка спелась уже.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1323
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
---Если при вас оскорбят другого , то как вы поступите ??
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Ответить Новый топик
Страница 209 из 210«1...207208209210»
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