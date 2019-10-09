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olegggon:
Почему-то. Её же два года уже роют. Вот, дождались осени и начали рыть, как раз скоро дожди, холода, самая лучшая погода для ремонтных работ.
На Урале есть удивительные леса, в которых все ископано и вверх дном перевёрнуто.
И периодически и сейчас прибегают люди с горящими глазами, лопатами и даже экскаваторами и роют, роют.
Просто легедна есть, что Колчаковцы в 1919 году там царское золото закопали.
Я вот думаю может до акунаматата слухи дошли, что Дощанов чвсть золота нашел и закопал!
Другой разумной причины рыть два года подряд улицу трудно найти!
Спешат наверное до зимы ещё раз хорошо успеть перекопать и бросить!
Главное не говорите им, что Дощанов мог с Тараном поделиться.
А то хана Тауелсиздыку придет, круглый год два года подряд копать будут.
Проезжих улиц совсем не останется в центре.
[Исправлено: Серый волк, 09.10.2019 - 14:49]