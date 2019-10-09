Гога Re: «Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1315

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:44 Это глобализация , общемировые тенденции - я просто хочу состав команды узнать , а у кого-то кровь уже закипает в жилах . Все какой - то второй смысл ищут , подоплеку ? А зачем ? Проще надо быть - и люди к вам потянутся.