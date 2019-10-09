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≡ «Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36917
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старт команды из Рудного в еврокубке получился удачным. В следующем матче основного раунда «Аят» 9 октября встретится с «Барсой». Отборочный турнир проходит с 8 по 11 октября в Литве, в пригороде Каунаса Йонаве.
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§ alex_60
«Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5228
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//(3:1)//
//5:4//

первый счет это результат первого тайма.
правильно 5:4 (3:1 ,2:3)

[Исправлено: alex_60, 09.10.2019 - 09:17]
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§ Тимур Гафуров
Re: «Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 459
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 09.10.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
первый счет это результат первого тайма.

Исправили. Спасибо
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§ Гога
Re: «Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1315
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каков состав *Аята*?? Только пришлые забивали ??
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§ abaika95
«Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Каков состав *Аята*?? Только пришлые забивали ??//

а какой состав ФК Краснодар? и кто чаще забивает у вас?)
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§ Гога
Re: «Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1315
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это глобализация , общемировые тенденции - я просто хочу состав команды узнать , а у кого-то кровь уже закипает в жилах . Все какой - то второй смысл ищут , подоплеку ? А зачем ? Проще надо быть - и люди к вам потянутся.
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§ Гога
«Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1315
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
-- Зайдите на сайт команды и посмотрите .
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§ abaika95
Re: «Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Это глобализация , общемировые тенденции - я просто хочу состав команды узнать //

Цитата-//- Зайдите на сайт команды и посмотрите//

Разговоры сами с собой (даже ссылаясь на меня) до добра не доводят(
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§ Гога
«Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1315
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- Это я вам советую зайти на сайт ФК Краснодар и найти интересующую вас информацию . По клубу Аят нет ничего - искал , поэтому и попросил помощи .*надо не просто читать а думать что хотел автор своим материалом сказать* - ваша цитата .
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§ abaika95
«Аят» обыграл «Витис» в Лиге чемпионов УЕФА
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// . По клубу Аят нет ничего - искал , поэтому и попросил помощи .//

А что википедия запрещена в Краснодаре?) или внесли в реестр не благонадежных сайтов?)

[Исправлено: abaika95, 09.10.2019 - 17:29]
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