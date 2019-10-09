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§ NG.kz
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36917
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От улицы Чехова до улицы Шаяхметова будут вестись дорожно-ремонтные работы. Об этом сообщается на сайте акима города. Проспект обещают закрыть всего на неделю. Общественному транспорту и автомобилистам придется ездить по ул. Тауелсиздик.
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§ abaika95
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// наспех видимо зарыв и как положено не утрамбовав грунт, который стал проседать и асфальт "поплыл". Хотя не исключаю, что вновь до труб рыть начнут... у нас же любят переделывать недоделанное//

ВИДИМО, НЕ ИСКЛЮЧАЮ, это сейчас такие новые перлы в журналистке да?) а еще если бы, да кабы , одна баба сказала, наверно, из достоверных (недостоверных) источников)
Юджин вы же у нас городской "Варламов" сходите и посмотрите, фотоотчет сделайте, не в Краснодаре же живете)

Цитата-// -Это была не критика , а удивление .И не надо отвечать сразу мне и alex_60(это он про кислород ).А причем банды вообще - лишь написать ??//

А вас легко удивить) а еще в академию наук ездили, там то наверно вообще с открытым ртом ходили) и кто сказал что я вам отвечал?) домысливаете уже себе всякого) а что банды в станицах в Краснодарском крае больше не роятся?) единичный случай был с Цапком?) странно....

[Исправлено: abaika95, 09.10.2019 - 17:15]
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* Серый волк
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10677
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.10.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вас легко удивить

Чего там было до исправления? УдЕвить?
:lol:
Эй в акимате, ну закажите уже этим своим в Челябинске орфографический словарь!
Я понимаю все книжные магазины украли, в них шмотьем торгуют, китайской дрянью и мясом, а словарь купить негде.
Но у вас же в акимате такие холосые мафынки! Всего одын ден и орфографические словари у вас в руках! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 09.10.2019 - 14:21]
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§ arman_kst
Re: Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везде нужен контроль
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§ yudjin
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6132
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.10.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сходите и посмотрите, фотоотчет сделайте,

вчера как раз мимо шел...фотоаппарата не было... будут как акын, что видел, то пою... видел трещины на новом проседающем асфальте, криво установленные бордюры, а поворот на Летунова так вообще и не восстанавливали... просто землёй забросали.
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§ olegggon
Re: Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1023
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 09.10.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на Дощанова опять разрыли и перекрыли всю улицу. Почему-то. Её же два года уже роют. Вот, дождались осени и начали рыть, как раз скоро дожди, холода, самая лучшая погода для ремонтных работ. 🤪
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§ abaika95
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Чего там было до исправления? УдЕвить?//

Вообщето удЕвЕть, но я чет подумал это уже слишком) а вам на Ольгино слышал хорошо вдалбливают Русский язык, ошибку допустили, минус из зп и комментарий не засчитывается) да?)

Цитата-// вчера как раз мимо шел...фотоаппарата не было... будут как акын, что видел, то пою... видел трещины на новом проседающем асфальте, криво установленные бордюры, а поворот на Летунова так вообще и не восстанавливали... просто землёй забросали//

Во вот это по нашему) вот за что я вас Юджин уважаю, не врете, от слова совсем ) и фото не нужны, так верю на слово) молодец, долеко пойдёте)
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* Серый волк
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10677
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.10.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Почему-то. Её же два года уже роют. Вот, дождались осени и начали рыть, как раз скоро дожди, холода, самая лучшая погода для ремонтных работ.

На Урале есть удивительные леса, в которых все ископано и вверх дном перевёрнуто.
И периодически и сейчас прибегают люди с горящими глазами, лопатами и даже экскаваторами и роют, роют.

Просто легедна есть, что Колчаковцы в 1919 году там царское золото закопали.

Я вот думаю может до акунаматата слухи дошли, что Дощанов чвсть золота нашел и закопал! ;-)
Другой разумной причины рыть два года подряд улицу трудно найти!
Спешат наверное до зимы ещё раз хорошо успеть перекопать и бросить!
:lol:
Главное не говорите им, что Дощанов мог с Тараном поделиться.
А то хана Тауелсиздыку придет, круглый год два года подряд копать будут.
Проезжих улиц совсем не останется в центре.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 09.10.2019 - 14:49]
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