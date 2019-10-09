abaika95 Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 767

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:13 Цитата-// наспех видимо зарыв и как положено не утрамбовав грунт, который стал проседать и асфальт "поплыл". Хотя не исключаю, что вновь до труб рыть начнут... у нас же любят переделывать недоделанное//



ВИДИМО, НЕ ИСКЛЮЧАЮ, это сейчас такие новые перлы в журналистке да?) а еще если бы, да кабы , одна баба сказала, наверно, из достоверных (недостоверных) источников)

Юджин вы же у нас городской "Варламов" сходите и посмотрите, фотоотчет сделайте, не в Краснодаре же живете)



Цитата-// -Это была не критика , а удивление .И не надо отвечать сразу мне и alex_60(это он про кислород ).А причем банды вообще - лишь написать ??//



А вас легко удивить) а еще в академию наук ездили, там то наверно вообще с открытым ртом ходили) и кто сказал что я вам отвечал?) домысливаете уже себе всякого) а что банды в станицах в Краснодарском крае больше не роятся?) единичный случай был с Цапком?) странно....



[Исправлено: abaika95, 09.10.2019 - 17:15]