abaika95 В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 767

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:17 Цитата-// Новость не верная. СМИ как обычно. Разобрки двух картелей и мэра. Дороги тут не при чем. Обычный криминал, крышевание и ничего больше//



Вы тоже из этих да?)

И вообще какая разница верная новость или нет?) кому сейчас какое дело, никто на это не смотрит) факты, доказательства какие то тьфу, журналистика стала сродни высокой литературе, главное посыл автора статьи, надо не просто читать а думать что хотел автор своим материалом сказать нового?) что он чувствовал когда размещал материал?)



Я вот после 10кратного прочтения статьи пошел еще и Достоевского пролистал,и понял!меня осенило!



Статья то о произволе влстей в Латинской Америке, полицейские избили 20 человек,30 задержали ! Уму не постижимо! Куда смотрят правозащитные организации? Радио Либерти? Басе? Невинных людей бьют за какуюто шалость, ужас, ужас, куда мир катиться(