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≡ В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36917
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разгневанные жители муниципалитета мексиканского муниципалитета Лас-Маргаритас наказали мэра за невыполненные обещания. Их остановила полиция, жизни мэра ничто не угрожает.
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§ Гога
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1315
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---Так а как все-таки про Эсватини??
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§ abaika95
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// -Так а как все-таки про Эсватини??//

Еще один тему уводит) как бояться то про Мексику писать) нурлыкуны Мексиканские) или как Дракон просрочки поели?) тоже начинает какоето словесное **** литься)
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§ Гога
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1315
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
----Не надо искать черную кошку в темной комнате если ее там нет. Проще надо быть - и люди к вам потянутся.

[Исправлено: Гога, 09.10.2019 - 10:45]
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§ Гога
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1315
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- А что сие означает ?? --*словесное **** литься*?? Могли бы писать нормально , латиницу не понимаю .
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* drakon
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
или как Дракон просрочки поели?)

Иди и себе купи просрочки... :lol: ;-)
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§ сайлау курманов
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3204
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.10.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши не зря вон охранников понаставили. Раньше Сидела одна тетя вахтером, а теперь трое гарных хлопцев-мордоворотов, им бы на мельнице или шахте работать, они акима сторожат
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§ Трэвэл
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
Трэвэл


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Сообщений: 249
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям новость года) Давайте еще, НГ, что-нибудь про Мексику, уделайте все СМИ этого города.
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§ Трэвэл
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Могли бы писать нормально , латиницу не понимаю

А нормально здесь как раз таки и не пропустят.
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§ Сергей_я
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2812
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость не верная. СМИ как обычно. Разобрки двух картелей и мэра. Дороги тут не при чем. Обычный криминал, крышевание и ничего больше
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§ abaika95
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Новость не верная. СМИ как обычно. Разобрки двух картелей и мэра. Дороги тут не при чем. Обычный криминал, крышевание и ничего больше//

Вы тоже из этих да?)
И вообще какая разница верная новость или нет?) кому сейчас какое дело, никто на это не смотрит) факты, доказательства какие то тьфу, журналистика стала сродни высокой литературе, главное посыл автора статьи, надо не просто читать а думать что хотел автор своим материалом сказать нового?) что он чувствовал когда размещал материал?)

Я вот после 10кратного прочтения статьи пошел еще и Достоевского пролистал,и понял!меня осенило!

Статья то о произволе влстей в Латинской Америке, полицейские избили 20 человек,30 задержали ! Уму не постижимо! Куда смотрят правозащитные организации? Радио Либерти? Басе? Невинных людей бьют за какуюто шалость, ужас, ужас, куда мир катиться(
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§ unrepeatable
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 09.10.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну а как же права человека?
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* Серый волк
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10677
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.10.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно. Новости про Мексику, а нурлыкуны пыхтят, пыжатся, строчки рожают как ужи на сковородке! :lol: :lol:

Или им не сказали где эта самая Мексика, или моральную близость так сильно чуют, что аж кюшать прямо не могут! :lol:

Может быть попробовать в качестве эксперимента про ПИНГВИНОВ написать? :lol:

У пингвинов в Антарктиде вроде дорог ещё не появилось, если я не ошибаюсь. :lol:
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§ Маркс
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.10.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
ну а как же права человека?

Вы про то, что мэр ехал по дороге без прав? Или про права человека на хорошие дороги?
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§ Маркс
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 545
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.10.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Дороги тут не при чем. Обычный криминал, крышевание и ничего больше

Когда крадут дороги, это тоже криминал, крышевание и коррупция. Такие новости необходимы, чтобы немного отрезвлять горячие головы, напоминая, что gloria mundi тоже может быть транзитной.
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* Серый волк
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10677
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.10.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ошибался!
Пингвины. Дорога!
:lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FgGiAO0jz0E
[video]https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FgGiAO0jz0E[/video]
Причем дорога у пингвинов заметно лучше, чем у акимов. :lol:

Приношу искренние извинения, если задел этой дорогой моральные чувства нурлыкунов!
Вот ничего святого в мире нет!
Даже у пингвинов хорошая дорога!
:lol:
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