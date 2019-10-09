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≡ В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разгневанные жители муниципалитета мексиканского муниципалитета Лас-Маргаритас наказали мэра за невыполненные обещания. Их остановила полиция, жизни мэра ничто не угрожает.
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§ Гога
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---Так а как все-таки про Эсватини??
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§ abaika95
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// -Так а как все-таки про Эсватини??//

Еще один тему уводит) как бояться то про Мексику писать) нурлыкуны Мексиканские) или как Дракон просрочки поели?) тоже начинает какоето словесное **** литься)
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§ Гога
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
----Не надо искать черную кошку в темной комнате если ее там нет. Проще надо быть - и люди к вам потянутся.

[Исправлено: Гога, 09.10.2019 - 10:45]
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§ Гога
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1311
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- А что сие означает ?? --*словесное **** литься*?? Могли бы писать нормально , латиницу не понимаю .
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§ drakon
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
или как Дракон просрочки поели?)

Иди и себе купи просрочки... :lol: ;-)
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§ сайлау курманов
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3203
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.10.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши не зря вон охранников понаставили. Раньше Сидела одна тетя вахтером, а теперь трое гарных хлопцев-мордоворотов, им бы на мельнице или шахте работать, они акима сторожат
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* Трэвэл
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям новость года) Давайте еще, НГ, что-нибудь про Мексику, уделайте все СМИ этого города.
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* Трэвэл
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 247
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Могли бы писать нормально , латиницу не понимаю

А нормально здесь как раз таки и не пропустят.
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