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§ NG.kz
Костанайский полицейский стал обладателем Кубка мира по кикбоксингу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудник Специального отряда быстрого реагирования ДП Костанайской области стал чемпионом Кубка Мира по кикбоксингу, который прошел в российском городе Анапа. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены более 30 стран.
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§ директор пляжа
Re: Костанайский полицейский стал обладателем Кубка мира по...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 09.10.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проходит первоначальную курс в академии МВД
:-x
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