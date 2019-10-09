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§ NG.kz
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От улицы Чехова до улицы Шаяхметова будут вестись дорожно-ремонтные работы. Об этом сообщается на сайте акима города. Проспект обещают закрыть всего на неделю. Общественному транспорту и автомобилистам придется ездить по ул. Тауелсиздик.
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§ abaika95
Re: Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шо? Опять? )
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§ Nikola_Esil
Re: Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 09.10.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на выходных проезжал по данному участку дороги и, мягко говоря, удивился как там положили асфальт. Правильное слово "класть", но его именно положили, а клали на все остальное.
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§ drakon
Re: Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17497
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде уже этим летом - закрывали?
Всё, асфальт уже разбили?... :lol: :oops: :-P
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* лимон
Re: Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё по приметам, положили новый асфальт - значит скоро там опять разроют
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§ alex_60
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5227
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ложили новый асфальт


ничего там не ложили.
засыпали яму на участке где трубы меняли,а это одна сторона движения
метров пятьдесят,
чего то типа асфальта сверху навалили ,каточками прошлись.
чтобы ездить можно было, если вдруг мороз.

[Исправлено: alex_60, 09.10.2019 - 14:39]
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§ abaika95
Проспект Аль-Фараби снова перекрыли в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокладчики труб очень вежливые люди они всегда вперед себя пропускают асфальтоукладчиков)

Цитата-// Вроде уже этим летом - закрывали?Всё, асфальт уже разбили?...//

Да закрывали, наверно дело в трубах, сейчас рыть начнут) искать проблему)
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