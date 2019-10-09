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≡ Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело в отношении 27-летнего Мадияра Жакулина, который обвиняется в том, что во время драки зарезал человека, начали рассматривать в специализированном межрайонном суде по уголовным делам 8 октября.
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§ Змея Подколодная
Re: Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Да вы чурки, вы охренели!», - пояснил в суде Жазитов.

Понятно, на этом и играть будут. Сейчас крайним сделают убитого парня. С мертвых то не спросишь. Нашли свидетеля- таксиста, у которого вот прямо дверь заклинило в момент драки. А до этого стоял во дворе, но все слышал. Какой ценный свидетель.
Цитата:
Умысла убивать не было, я не хотел его убивать и удары ножом не наносил, - сказал Мадияр Жакулин.

Погибший сам нанес себе смертельный удар что ли.

Но во всем виновата синька.
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* лимон
Re: Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не малолетки вроде, а сидят с пивом во дворе ночью, не понимаю такой "отдых"
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* Сергей_я
Re: Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2811
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Сейчас крайним сделают убитого парня.

По сути так и есть. Руками начал махать он, второй просто неудачно защитился. Ткнул ножом куда смог. Цитата:
Змея Подколодная:
Но во всем виновата синька.

Это уже оправдание. Почему не обвинить тех, кто изготавливает ножи? Синька это лишь катализатор, то что она на всех по-разному действует говорит о том, что дело не в ней, в том, кто и в каких дозах выпивает. Т.е. не можешь пить - не пей. Сам не пей, а не жди пока тебя начнут ограничивать ценами или здоровьем.
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§ Змея Подколодная
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ткнул ножом куда смог.

В смысле неудачно защитился? То есть, сегодня он достал нож, завтра обрез достанет? Давайте уже тогда базуки будем в машине с собой возить, ну а что, вдруг кто руками взмахнет, а мне это не понравится. Ну или картохе фри майонез принесут, а хотелось кетчупа.
А про синьку- это так, к слову, все происходит по пьяной лавочке.
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* лимон
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
носишь нож - будь готов его применить - применил, то и отвечай
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* Сергей_я
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2811
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
В смысле неудачно защитился? То есть, сегодня он достал нож, завтра обрез достанет? Давайте уже тогда базуки будем в машине с собой возить, ну а что, вдруг кто руками взмахнет, а мне это не понравится

Ну будет разрешение будут носить и будут защищаться.
Вас бьют двое, у вас с собой нож, ваши действия? Стать инвалидом? или попробовать как-то хоть отбиться всем что под руку попадется? Думаете спецом ткнул в артерию? я уверен он даже не знает где они проходят.
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* Сергей_я
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2811
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
носишь нож - будь готов его применить - применил, то и отвечай

Согласен, просто если б все было не так, как было, отделались бы синяками и дыркой в мышцах, ну может просто порез глубокий. Т.е. уголовки бы не было скорее всего.
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§ abaika95
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не в хорошую плоскость суд уводят, если даже и кричал чтото оскорбляющее драка всеровно из-за синьки произошла, обычная бытовуха , подрались 3 пьяных парня, один погиб другой сядет, а зачинщик как это всегда и бывает смылся ....
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§ Змея Подколодная
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у вас с собой нож

Я не ношу в сумочке нож. За ненадобностью он мне. А у обвиняемого он зачем то был. Вопрос-зачем? Все эти сказки, про подарок и т.д., пусть бабушке расскажет, ну или тому, у кого модные макаронные изделия на ушах держатся.
Цитата:
Думаете спецом ткнул в артерию?

Думаю не специально. Но он же ткнул. А не знал, что может убить? Делаешь, думай о последствиях.
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§ директор пляжа
Re: Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 09.10.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
не малолетки вроде, а сидят с пивом во дворе ночью,

ну он со слов вдовы 10 дней дома не жил, вот и пришлось, судя по всему, устроить кафе "ветерок"..
Цитата:
я не хотел его убивать и удары ножом не наносил,

он наверное сам прыгнул на нож.. да уж..
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* лимон
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
ну он со слов вдовы 10 дней дома не жил, вот и пришлось, судя по всему, устроить кафе "ветерок"..


как раз он с "другом" с сауны вышли, а подозреваемый с приятелями на лавочке пиво пили во дворе
а конфликт произошёл на крыльце магазина, где встретились две компании
не?
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* Сергей_я
Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина "Коктем" рассматривается в суде Костаная
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2811
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Я не ношу в сумочке нож. За ненадобностью он мне. А у обвиняемого он зачем то был. Вопрос-зачем?

Вот это правильный вопрос, поэтому и нагородили, подарили и прочее. Согласен с тем, что носил он его не зря, видать тоже задира, но уж точно не убийца. Может тупо казахские понты во всей красе.
Цитата:
Змея Подколодная:
Делаешь, думай о последствиях.

Инстинкты все равно быстрее срабатывают, чем мозг думает, тем более мозг, заторможенный алкоголем. Поэтому и имеем то, что имеем.
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§ директор пляжа
Re: Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 09.10.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
где встретились две компании не?

точно
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§ сайлау курманов
Re: Ударил ножом в пах - дело об убийстве возле магазина...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3203
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.10.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера под вечер один мажорик тоже хотел демонстрировать приемы каратэ и прочее, вовремя подъехала охрана, обрызгала газом и увезла вытрезвитель
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