/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36914
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разгневанные жители муниципалитета мексиканского муниципалитета Лас-Маргаритас наказали мэра за невыполненные обещания. Их остановила полиция, жизни мэра ничто не угрожает.
Читать новость

§ maxsaf
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3363
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну я конечно все понимаю, но это уже перебор ))
Профайл

§ drakon
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17494
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
но это уже перебор ))

Я считаю,что в КОстанае, это было бы - нормально...
:lol: 8-) :-o
Профайл

§ Гога
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1308
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
- Абсолютно согласен !!Ждём-с нурлыкунов в защиту чиновников !! :lol: :lol:
Профайл

* abaika95
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я считаю,что в КОстанае, это было бы - нормально..


Дракон вы просили предупредить когда у вас непроизвольно польется п****, так вот это как раз то самое и оно)

//Абсолютно согласен !!Ждём-с нурлыкунов в защиту чиновников !!//

Действительно! где эти нурлыкуны которые Мексиканских чиновников защищают и выгораживают везде?? )

А раз НГ потихоньку превращаеться в вестник Латинской Америки

то вот некоторые новости для размещения,не благодарите)

В Мексике ранили журналиста-//ria.ru/20191005/1559474476.html
В Мексике экс-губернатор дал показания о убийстве 43 студентов во время разгона демонстрации в 2014-//ria.ru/20191002/1559340986.html
В Мексике двое погибли на аттракционах-//ria.ru/20190929/1559251505.html
В Мексике наркокартель напал на патруль убили 3 армейцев, 2 гражданских-//ria.ru/20190927/1559188487.html

[Исправлено: abaika95, 09.10.2019 - 11:53]

[Исправлено: abaika95, 09.10.2019 - 11:55]
Профайл

§ лимон
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1074
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошие и гладкие дороги в Мексике, мэр не стёрся :lol:
Профайл

* Змея Подколодная
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Мексике

Как там в России дела обстоят, Абайка? Давайте утреннюю сводку.
Профайл

§ unrepeatable
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 09.10.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

ну это же вообще перебор( не надо опускаться до уровня первобытных людей. Ну и потом у нас реально дороги начали ремонтироваться, у нас же пипец что творилось на дорогах при Садуакасове
Профайл

* Змея Подколодная
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мэр не стёрся :lol:

Откуда знаете? Может только уши доехали.
Профайл

§ лимон
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1074
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.10.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Откуда знаете? Может только уши доехали.


ну так указали же в статье "жизни мэра ничего не угрожает"
Профайл

* Змея Подколодная
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.10.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ну это же вообще перебор(

Зато дороги сделают. Очень действенная мера, проверено годами.
Профайл

§ Гога
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1308
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
-- А что в Эсватини творится , не расскажите ?? :lol: :lol:
Профайл

§ drakon
В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17494
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дракон вы просили предупредить когда у вас непроизвольно польется п****, так вот это как раз то самое и оно)

Конечно, drakon, поносить с утра - начал... :lol: :-o :oops:
Профайл

* abaika95
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Как там в России дела обстоят, Абайка? Давайте утреннюю сводку//

Пытаетесь тему увести на Россиию ?чтоб Земляк сейчас пришел и начал ее об****,нехорошо, пока про Мексику поговорим)
Профайл

* abaika95
Re: В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Конечно, drakon, поносить с утра - начал//

Так не кушайте просрочку так часто) иногда нужно деньги выделять и на свежие продукты)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: abaika95, Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 3
Всего: 136

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх