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Я считаю,что в КОстанае, это было бы - нормально..
Дракон вы просили предупредить когда у вас непроизвольно польется п****, так вот это как раз то самое и оно)
//Абсолютно согласен !!Ждём-с нурлыкунов в защиту чиновников !!//
Действительно! где эти нурлыкуны которые Мексиканских чиновников защищают и выгораживают везде?? )
А раз НГ потихоньку превращаеться в вестник Латинской Америки
то вот некоторые новости для размещения,не благодарите)
В Мексике ранили журналиста-//ria.ru/20191005/1559474476.html
В Мексике экс-губернатор дал показания о убийстве 43 студентов во время разгона демонстрации в 2014-//ria.ru/20191002/1559340986.html
В Мексике двое погибли на аттракционах-//ria.ru/20190929/1559251505.html
В Мексике наркокартель напал на патруль убили 3 армейцев, 2 гражданских-//ria.ru/20190927/1559188487.html
[Исправлено: abaika95, 09.10.2019 - 11:53]
[Исправлено: abaika95, 09.10.2019 - 11:55]