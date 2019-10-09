abaika95 В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улицам за то, что он не построил дорогу #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 756

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:52 Цитата: Я считаю,что в КОстанае, это было бы - нормально..



Дракон вы просили предупредить когда у вас непроизвольно польется п****, так вот это как раз то самое и оно)



//Абсолютно согласен !!Ждём-с нурлыкунов в защиту чиновников !!//



Действительно! где эти нурлыкуны которые Мексиканских чиновников защищают и выгораживают везде?? )



А раз НГ потихоньку превращаеться в вестник Латинской Америки



то вот некоторые новости для размещения,не благодарите)



В Мексике ранили журналиста-//ria.ru/20191005/1559474476.html

В Мексике экс-губернатор дал показания о убийстве 43 студентов во время разгона демонстрации в 2014-//ria.ru/20191002/1559340986.html

В Мексике двое погибли на аттракционах-//ria.ru/20190929/1559251505.html

В Мексике наркокартель напал на патруль убили 3 армейцев, 2 гражданских-//ria.ru/20190927/1559188487.html



[Исправлено: abaika95, 09.10.2019 - 11:53]



[Исправлено: abaika95, 09.10.2019 - 11:55]