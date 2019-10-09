Цитата: Змея Подколодная:

В смысле неудачно защитился? То есть, сегодня он достал нож, завтра обрез достанет? Давайте уже тогда базуки будем в машине с собой возить, ну а что, вдруг кто руками взмахнет, а мне это не понравится

Ну будет разрешение будут носить и будут защищаться.

Вас бьют двое, у вас с собой нож, ваши действия? Стать инвалидом? или попробовать как-то хоть отбиться всем что под руку попадется? Думаете спецом ткнул в артерию? я уверен он даже не знает где они проходят.