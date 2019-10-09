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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1303
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
-- То тебе ПМЖ надо знать , теперь профессию - не многовато ли на себя берете ??
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 751
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Жаль , что далеко нахожусь//

Приезжай в гости.

Цитата-// То тебе ПМЖ надо знать , теперь профессию - не многовато ли на себя берете ??//

Да ради бога, не говориТЕ, мы на вы или ты так и не понял?)

И что вас/тебя так колбасит от того невинного примера?) выж/тыж детей ни ешь)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2779
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.10.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Абайкин сегодня Земляка в сухую ушатал

Ага! Как Украина Россию в войне.Про которую Россия и не слышала.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1303
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
- Такой пример мне совсем не нравится - это есть прямое оскорбление .
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17492
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.10.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
То тебе ПМЖ надо знать , теперь профессию

Кто хочет знать мой ВАЦАП?
Могу дать номер... :lol:
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8128
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.10.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А мне нравится Абайка. А вот васап ваш нам не нужен. Лучше Барбары скинь. Твой то зачем?)) :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 751
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Такой пример мне совсем не нравится - это есть прямое оскорбление//

?????тьфу, ну сразу бы так и сказали, а то вокруг да около) понаписали всякого, я и думаю какая муха вас укусила) я человек справедливый, раз мой пример вас обидел,то исправим) исправить? Или ваша обида на меня настолько перешла все мыслимые и немыслимые пределы что редактура моего старого поста не будет иметь должного эффекта?)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1303
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---Сфера образования устроит??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1303
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
-- Я , в отличии от вас , пределы не преступал и не понаписал всякого . И никого не оскорблял .
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 751
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.10.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -// . И никого не оскорблял//

Видит СВ не пытался я вас оскорбить, и в мыслях не было, вас привел в пример только потому что с вами вел диалог и это было логично обоснованно)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2779
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.10.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Да не обращай внимания!Много чести.А то тебя тоже "победят" и "ушатают".А ты и знать об этом не будешь!

[Исправлено: Ваш земляк, 08.10.2019 - 23:42]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1303
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
-- Логики - ноль .
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8128
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.10.19 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А в этом вся фишка. Зачем логика. Ведь когда можно так чела запутать. Без всякой логике, что не разобраться))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1303
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ваш земляк
-- Спасибо за поддержку . Кстати , послушал БГ . Потом смотрел , как оправдывался якобы герой этой песни . Получил хорошее настроение . Чисто по поговорке - на воре и шапка горит .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1303
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.10.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
-- Удалять -не удалять - это на вашей совести .
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Ответить Новый топик
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